L'attrice si è spenta nella sua casa di New York

Loretta Swit, star della tv, vincitrice di due Emmy Awards per il ruolo del maggiore Margaret Houlihan nella serie televisiva di grande successo ‘M.A.S.H.’, è morta a 87 anni. Il suo addetto stampa ha dichiarato che l’attrice è morta nella sua casa di New York City, probabilmente per cause naturali.

La lunga permanenza in ‘M.A.S.H.’

Swit e Alan Alda sono stati i membri del cast con la permanenza più lunga in ‘M.A.S.H.’, serie basata sul film di Robert Altman del 1970, a sua volta tratto da un romanzo di Richard Hooker, pseudonimo di H. Richard Hornberger. Lo show andò in onda sulla Cbs per 11 anni, dal 1972 al 1983, raccontando la vita al 4077° Mobile Army Surgical Hospital, da cui prende il nome la serie. L’episodio finale di due ore e mezza, trasmesso il 28 febbraio 1983, fu visto da oltre 100 milioni di spettatori, diventando l’episodio più visto di sempre per una serie televisiva.

Il segno lasciato dall’attrice

“Il ritratto di Margaret ‘Hot Lips’ Houlihan da parte di Loretta Swit è stato rivoluzionario: ha portato cuore, umorismo e forza in uno dei ruoli più duraturi della commedia televisiva. Il suo talento si è esteso ben oltre quel personaggio iconico, con un lavoro acclamato sia sul palco che sullo schermo che ha messo in mostra la sua intelligenza, versatilità e passione”, ha detto in una nota il direttore esecutivo del National Comedy Center, Journey Gunderson.

