Seconda settimana in compagnia di ‘Radio2 Radio Show – La Pennicanza’, il nuovo programma di Rai Radio2 condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio. Tra gag, trovate surreali e incursioni telefoniche, lo show si conferma un mix di satira e comicità nonsense. In apertura, un omaggio al grande Mike Bongiorno nel giorno in cui lo storico presentatore avrebbe compiuto 101 anni: Fiorello lo imita rievocando il programma ‘Genius – Il campionato dei piccoli geni’. Poi si cambia tono: “Mi imbatto nel video virale di Macron… schiaffeggiato dal marito. Scusate, volevo dire dalla moglie: Brigitte. Guardatelo, è incredibile. Si vede solo la mano di Brigitte: ha le nocche che sembrano cinque nocciole. Macron ha detto ‘stavamo scherzando’… ma si è vista la cinquina!”.

In scena Papa Leone

A seguire, una scena di ordinaria follia romana con protagonista… Papa Leone: “A Roma il Papa si sveglia, chiama il garage, prende la papamobile ed esce. E quando esce… si blocca tutta Roma! Sembra un Gran Premio, i vigili gridano ‘non si passa, c’è il Papa!’. Ieri poi ha detto: ‘A regà, io so romano’. E istintivamente ha parcheggiato la papamobile in terza fila!”.

Spazio poi all’ironia sui Tv Talk Awards di Rai3: “Sono uscite le nomination… e io niente! E’ perché sono stato fermo? Sì, ma dovevo essere candidato per ‘Miglior assente dalla Tv’. Avrei vinto io!”.

Non poteva mancare l’ormai classica incursione di puntata in videochiamata e questa volta è… un grande ritorno. Fiorello chiama il caro amico Amadeus e lo inquadra in visual radio, sul canale 202: “Guardate, il ritorno di Amadeus in Rai! Sei tornato in Rai per mezzo minuto! Adesso non è che ti dobbiamo qualcosa?”, scherza con lui lo showman.

Finale all’americana

“In Texas ora c’è l’obbligo di esporre i 10 comandamenti in classe…”. Ma secondo Fiorello anche in Rai non sono da meno: “Ne hanno aggiunti tre! ‘Non desiderare la poltrona d’altri’, ‘Non nominare De Martino invano’, e soprattutto: Onora Meloni e Crosetto”. Tra citazioni pop, imitazioni spiazzanti e battute di ogni tipo, ‘La Pennicanza’ si conferma uno degli show radiofonici più irriverenti e commentati del momento.

