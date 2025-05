The Couple chiude dopo 4 puntate

The Couple chiude dopo 4 puntate e senza la possibilità di andare in onda con la serata finale. Senza passare dal via si direbbe a Monopoli. Mediaset ha deciso il taglio drastico causa ascolti che non sono mai decollati. Nella quarta puntata appena il 7.5% di share in prima serata su Canale5. Tuttavia, per addolcire la pillola e affinché restasse un buon ricordo del reality, l’azienda di Cologno ha tirato fuori l’asso dalla manica: montepremi in beneficenza: “Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale. Mediaset desidera inoltre ringraziare Ilary Blasi per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto”, si legge nel comunicato dell’azienda. Beneficenza a parte, Ilary non ci sarà rimasta bene dal taglio drastico deciso da Pier Silvio Berlusconi. Ma il vicepresidente esecutivo e a.d. di Mediaset non è nuovo a questi interventi risolutori. Intervenne contro il trash del Grande Fratello, ha chiuso programmi e non ha rinnovato il contratto a Barbara d’Urso, tanto per citare due casi eclatanti. Anche La Talpa ha avuto qualche stop prima dell’agognata ripartenza, mentre L’Isola dei Famosi si è rimessa ora in marcia. I reality tv stanno subendo battute di arresto, seppure guardando gli ascolti di Temptation Island non si direbbe. L’Isola dei Famosi ha avuto una buona ripartenza, anzi un ottimo esordio secondo il comunicato Mediaset che sottoscrive “L’Isola dei Famosi al vertice della serata con 2.039.000 spettatori e il 18.94% di share. Netta leadership anche sul target commerciale con una media del 21.21% di share. Il reality show condotto da Veronica Gentili ha toccato picchi del 30% di share con 3.400.000 spettatori. Benissimo i risultati sui target giovani: share del 34.2% tra i 15-19enni e del 27.73% tra i 15-34enni. Numeri importanti anche sul fronte digital: nel corso della diretta sono stati pubblicati oltre 26.000 post e commenti su tutti i social”.

Una nuova edizione che è stata studiata in maniera particolare, sia per la conduzione sia per i naufraghi. Scegliere Veronica Gentili come conduttrice poteva sembrare una mossa ardita, ma l’esperienza delle Iene l’ha lanciata in pole. Poi essere affiancata da una opinionista esperta come Simona Ventura è sicuramente una garanzia. Sembra quasi una co-conduzione. Non a caso SuperSimo è rimasta l’unica in studio, nonostante le voci su Casalino e Maggio come altri opinionisti, naufragate probabilmente anche per desiderio della diretta interessata. Simona Ventura ha avuto tanto spazio, proprio perché c’è solo lei, è stata graffiante come al solito, ha agito con il pilota automatico all’interno di un suo habitat. Serviva una personalità forte ed esperta. E la Ventura può essere un’ottima accompagnatrice per Veronica Gentili.

