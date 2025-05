La sorella di Simonetta ospite di Eleonora Daniele

Paola Cesaroni intervistata in esclusiva da Eleonora Daniele a ‘Storie di sera’ ricorda il momento in cui è arrivata in via Poma e ha scoperto che sua sorella Simonetta era stata uccisa. Qualcuno aveva provato a ripulire la scena del crimine. “Forse voleva cancellare delle tracce. Magari se non fossi arrivata quella sera, non l’avrei più trovata”. “È cambiato il passo, c’è attenzione su tutto. Chi è in vita e sa, deve avere timore”. Così Federica Mondani, avvocato della famiglia Cesaroni, ospite di Eleonora Daniele a ‘Storie di sera’ nella puntata dedicata al delitto di via Poma. “La procura non sta lasciando nulla al caso. La speranza è che si proceda con la stessa velocità degli ultimi mesi”.

