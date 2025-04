Cambiano i palinsesti dell'emittente pubblica in ricordo del Pontefice: le news sulla programmazione

In segno di cordoglio per la morte di Papa Francesco, annunciata oggi 21 aprile, la Rai ha deciso di sospendere la programmazione pubblicitaria radio e tv per 24 ore e di modificare i palinsesti previsti per la giornata, sospendendo i programmi di intrattenimento. Queste le news sui programmi Rai.

I palinsesti Rai e gli speciali per il Papa

Su Rai1, il Papa sarà ricordato a ‘La vita in diretta’ alle 16.30, a ‘A sua Immagine” alle 18.40, nell’edizione del Tg1 delle 19.56, da ‘Porta a Porta’ alle 20.30, dal Tg1 Flash di mezzanotte seguito dalla fiction ‘La Bibbia’ e da RaiNews 24 a partire dalle 2.00. Su Rai 2, al ricordo del Pontefice sono dedicati, inoltre, l’edizione delle 13 del Tg2, lo Speciale Tg2 delle 13.30, il film “Il Sogno di Francesco” alle 15.20, lo Speciale Tg2 delle 16.45, la fiction “La Bibbia” alle 19.00, l’edizione delle 20.30 del Tg2, Tg2 Post alle 21.00, il doc su papa Francesco “In viaggio” alle 21.30, il film “Lourdes” alle 22.50.

La programmazione da mezzanotte e mezza prosegue con RaiNews24. Su Rai 3, dopo lo Speciale Tg3 del mattino, l’omaggio al papa è proseguito con il Tg3 delle 12.00, “Passato e Presente” alle 13.00, “Geo” alle 13.40, il Tg Regione alle 14.00, il Tg3 alle 14.20. A seguire, Tg Lis, Tgr diretta Giubileo alle 14.45, il film “Il cammino di Santiago” alle 17.00, il Tg3 delle 19.00, il Tg Regione delle 19.30, “Blob” alle 19.50, “Il Cavallo e la torre” alle 20.20, il film “Fatima” alle 20.35, “La Bottega dell’orefice” alle 22.20, “Linea Notte” alle 23.50 e dall’1.30 la diretta di Rai News 24.

Italiani all’estero, i programmi di Rai Italia

Anche Rai Italia, sin dalle 10, ha previsto spazi informativi per i connazionali all’estero. Rai Cultura ha subito cambiato la propria programmazione sulle reti tematiche, con spazi di riflessione e approfondimento su Rai Storia e pagine di musica classica su Rai5. Su Rai Storia, in particolare, hanno trovato spazio lo Speciale sulla Comunità di Sant’Egidio, alle 12.30; e nel pomeriggio i ritratti di Santa Caterina, di Chiara e Francesco, di San Domenico, di Benedetto e Scolastica.

In prima serata, “Passato e Presente” ricorda la Regola di San Francesco, mentre, a seguire, Papa Francesco è protagonista con le sue riflessioni tra arte e fede in “I volti dei vangeli”. Alle 22.25, poi, “Anno Santo. Pellegrini nella storia”. Su Rai5, alle 15.45, lo Speciale “Il Papa incontra gli artisti”, seguito dal concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Juraj Valcuha che esegue “Maurerische Trauermusik” in do minore K 477 e Requiem in re minore K 626 di Mozart. Subito dopo, il Concerto di Natale 2007 alla Scala. In prima serata, dopo la serie “Divini devoti” Rai Cultura propone la Messa da Requiem di Verdi diretta da Antonio Pappano con l’Orchestra di Santa Cecilia e la Sinfonia n. 2 di Mahler “Resurrezione” diretta da Fabio Luisi con l’Orchestra Rai.

Il ricordo di Papa Francesco in radio

Per la radio, su Radio1 il Gr ha proposto lunghe dirette così come Isoradio ha cambiato l’intera programmazione. Su Rai Radio2 nel pomeriggio, speciale con Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo che avevano da poco incontrato il Papa durante il giubileo degli artisti e che accompagneranno gli ascoltatori in un filo diretto su quanto ha significato questo papa nella loro vita. Poi Serena Bortone dalle 17 alle 19.30 i suoi ospiti, giornalisti, scrittori, artisti che hanno conosciuto da vicino Bergoglio.

Anche Pierluigi Diaco dalle 20 e 21 raccoglierà in diretta le emozioni e il lutto degli ascoltatori. La colonna musicale sarà adeguata e dedicata a un Papa molto amante della cultura e della musica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata