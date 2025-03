In corsa Helena, Jessica, Lorenzo e Zeudi. Al televoto Chiara e Mariavittoria. Le news sulla puntata di oggi in tv

Il Grande Fratello stasera, lunedì 31 marzo, torna con una nuova puntata in diretta su Canale 5. Dopo 197 giorni di permanenza all’interno della Casa, segnati da un intenso susseguirsi di emozioni e colpi di scena, è finalmente arrivato il momento della finale.

Le anticipazioni

A concorrere per la vittoria sono quattro partecipanti: Helena, Jessica, Lorenzo e Zeudi. Chiara e Mariavittoria, invece, sono le protagoniste del televoto che determinerà chi tra loro completerà il gruppo dei finalisti.

Nel corso della serata non mancheranno sorprese e momenti emozionanti che accompagneranno i concorrenti verso la conclusione del loro percorso: un’occasione per vivere le ultime fasi di questa esperienza.

Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy è condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

La cena della sincerità

Sebbene nel corso di questi mesi non siano mancati gli scontri, i confronti, le confidenze e i chiarimenti, sabato in vista della finale Grande Fratello ha deciso di sottoporre i sei concorrenti a un gioco per consentire loro di esternare tutti i propri pensieri e di togliersi gli ultimi sassolini dalle scarpe prima di abbandonare la Casa.

Zeudi e Mariavittoria raggiungono il Confessionale e, dopo aver appreso tutte le direttive, leggono ai loro compagni d’avventura il Comunicato ufficiale: “Inquilini, la finale è alle porte… Lunedì, dopo 197 giorni, terminerà questa esperienza incredibile. Di fronte a voi, avete gli ultimi compagni di questo lunghissimo viaggio. Stasera, il Grande Fratello vi dà l’opportunità di esporvi una volta per tutte e, con schiettezza e sincerità, dire quello che non avete mai osato dire prima ai vostri compagni. A turno, dovrete alzarvi e, guardando negli occhi i vostri commensali, dovrete rivolgere a ciascuno di loro il vostro pensiero più onesto. Siate sinceri fino in fondo!”.

La prima ad esternare il proprio pensiero è Jessica che, parlando con Chiara, le dice di aver sempre notato una grande incompatibilità tra di loro; nonostante ciò, però, le ribadisce che mai avrebbe voluto offenderla e per questo si augura che un giorno possa comprendere le sue critiche. Infine, augura a Lorenzo di poter realizzare i suoi sogni e di coltivare la sua storia d’amore con Shaila in quanto pensa che sia una donna meravigliosa.

Poi arriva il turno di Helena, che nemmeno stavolta trattiene le critiche verso Zeudi accusandola di essere stata poco leale e trasparente: “Per me non sei mai stata sincera”. Al contrario, spera che al termine di questa esperienza possa avere l’occasione di conoscere meglio Chiara. Confessa a Lorenzo di non aver provato dei forti sentimenti nei suoi confronti: “Non sono mai stata innamorata di te” gli dice, smentendo così tutte le sue convinzioni. Infine, ringrazia Jessica in quanto, nonostante tutto, le è stata vicina ed è riuscita a comprenderla.

Anche Mariavittoria se la prende con Zeudi (“Credo che tu sia furba”), poi con Chiara (“Sei stata una grande delusione”).

Zeudi invece si rivolge subito a Chiara, dicendosi fiera del rapporto che sono riuscite ad instaurare: “Sono molto orgogliosa della nostra amicizia”. Poi critica Lorenzo per alcuni suoi atteggiamenti, ma confessa: “Della tua persona, non ho nulla da dire. Sei un esempio”, “Sono felice di averti incontrato”. E ancora una volta, ribadisce di aver avuto un reale interesse nei confronti di Helena ed è dispiaciuta per come siano andate le cose tra di loro. Nonostante ciò, la ringrazia per i bellissimi momenti vissuti insieme: “Mi hai fatto ridere tanto”, “Ti apprezzo tanto per il tuo vissuto e per la persona che sei”.

Poi è Chiara a parlare e a ringraziare Lorenzo per essere sempre stato al suo fianco: “Sei una persona che stimo molto”. Non avendo avuto modo di instaurare lo stesso legame con Jessica, la ragazza approfitta del momento per rivolgerle alcune critiche: ammette di non aver apprezzato alcuni suoi commenti, pensa che sia stata poco empatica nei suoi confronti e di questo ne è dispiaciuta: “Parli molto senza sapere e senza vedere per difendere le persone“. L’inquilina si rivolge a Helena: “Non mi piaci come persona, ti vedo come una provocatrice” esclama. E a Mariavittoria: “Credo che tu abbia vissuto il Grande Fratello dietro le spalle di chi ti ha protetto” commenta.

Infine, ad esternare i pensieri sui suoi coinquilini è Lorenzo, che approfitta del momento per confessare a Mariavittoria alcune cose che non le ha mai detto. A suo parere, lei ha vissuto questa avventura concentrandosi quasi esclusivamente sulla sua relazione con Tommaso e di questo ne è dispiaciuto: “Avresti potuto camminare solo con le tue gambe”. Ma non è tutto, le dice di esserci rimasto male per alcuni suoi atteggiamenti: “Perdono, ma non dimentico mai“. L’inquilino poi si rivolge a Zeudi. Le chiede scusa se, in alcuni suoi momenti di difficoltà, è stato poco empatico. Nonostante ciò, però, le rivolge alcune critiche. Ammette di esserci rimasto male per la nomination che ha fatto Shaila e pensa che lei sia stata una bravissima giocatrice: “A livello di gioco, penso che tu sappia dove sei”, “Sei giovane e penso che tu abbia il talento della furbizia”.

“Helena, sai già tutto” esordisce Lorenzo. Ripercorre quanto accaduto tra di loro in questi sei mesi, dai numerosi momenti di complicità ai numerosi battibecchi. “Il primo mese e mezzo lo porto nel cuore”, “Poi c’è stato il tradimento” le dice. Certo del fatto che lei non sia stata sincera, conclude: “Tu non sei mai stata coerente e non hai mai ammesso la verità”.

Tra lacrime, commozione, battibecchi e malcontenti, gli inquilini si dicono soddisfatti per aver esternato tutti i loro pensieri e per essersi tolti gli ultimi sassolini dalle scarpe prima di abbandonare definitivamente la Casa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata