Al televoto Helena, Chiara e Giglio: oggi si deciderà il quarto finalista

Stasera lunedì 24 marzo la semifinale in diretta del Grande Fratello. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini in onda in prima serata su Canale 5. In studio al fianco del conduttore Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Confronti, eliminazioni e finalisti

Sta per terminare la lunga convivenza durata oltre 6 mesi che ha visto nascere e finire amori e amicizie, simpatie e forti antipatie, complicità e ostilità. Questa sera ci saranno gli ultimi confronti tra i 9 concorrenti rimasti nella Casa, alcuni puntano direttamente alla vittoria, altri sono in corsa per raggiungere la finale. Per alcuni di loro, però, il sogno di arrivare fino in fondo si infrangerà a pochi passi dal traguardo.

In nomination Helena, Chiara e Giglio: i sondaggi

Stasera durante la semifinale del Grande Fratello ci sarà un’altra eliminazione attraverso il televoto, rispondendo alla domanda “Chi vuoi salvare”. In nomination ci sono Helena, Chiara e Giglio. Secondo i sondaggi di Grande fratello Forum free a poche ore dall’inizio della trasmissione Helena sarebbe in vantaggio con il 70% delle preferenze seguita da Giglio con il 15.94% e Chiara con il 13.98%. Durante la serata un Televoto flash deciderà il quarto finalista ufficiale che si aggiungerà a Lorenzo, Jessica e Zeudi che hanno già conquistato un posto nella finale del 31 marzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata