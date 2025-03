Cattelan supera Vespa. Al pomeriggio record per Ore 14

Nella giornata di ieri, martedì 18 marzo 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.861.000 spettatori (23.6%), ‘Affari Tuoi’ 6.417.000 spettatori (30.1%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.892.000 spettatori pari al 13.6%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 2.000.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.149.000 spettatori (5.5%), ‘Un Posto al Sole’ 1.596.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 ‘4 di Sera‘ 995.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 947.000 spettatori e il 4.4% nella seconda.

In prima serata su Rai2 ‘Stasera Tutto è Possibile’ 2.338.000 spettatori pari al 16%. Su Rai1 la prima puntata di ‘Morgane Detective Geniale 4’ 2.060.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su La7 ‘DiMartedì’ 1.560.000 spettatori e il 9.7%. Su Canale5 il film ‘Fast X’ 1.385.000 spettatori con share del 9%. Su Italia1 ‘Le Iene Show’ 1.243.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 ‘È Sempre Cartabianca’ 685.000 spettatori (5%). Su Rai3 il ritorno de ‘Le Ragazze’ 702.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 ‘Le otto montagne’ 286.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove ‘Money Monster L’altra faccia del denaro’ 188.000 spettatori (1.1%).

Nel preserale L’Eredità 4.564.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Avanti un Altro 3.220.000 spettatori (20%).

Nel daytime al mattino su Rai1 UnoMattina 894.000, 19,6%; Storie Italiane nella prima parte 815.000, 18,4%, e nella seconda 1.110.000, 19,9%; È sempre Mezzogiorno 1.706.000, 16,9%. Su Rai2 I Fatti Vostri nella prima parte 382.000, 6,3% e nella seconda 884.000, 9,1%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 965.000 telespettatori, share 21,2% e 877.000, 20,2%, Forum a 1.449.000, 19,2%. Su La7 Coffee Break 231.000, 5,2% e L’aria che tira 327.000, 5,7%. Al pomeriggio su Rai 1 La volta buona Special 1.411.000, 14,2%; Il Paradiso delle Signore 1.596.000, 19,02% (1.672.,000, 19,57%); La vita in diretta nella presentazione 1.718.000, 19,54%, e nel programma 2.202.000, 21,45%. Su Rai 2 record per Ore 14 con una media di 1.249.000 spettatori e 11,2% di share; BellaMa’ nella prima parte 709.000, 8,1%, e nella seconda 701.000, 8,4%. Su Rai3 Geo 1.024.000, 10,3%. Su Canale 5 Beautiful 2.071.000 telespettatori, share 16,9%, Tradimento 2.120.000, 18,4% , Uomini e donne 2.403.000, 24,3%, Amici di Maria De Filippi 1.498.000, 18%, My Home My Destiny 1.392.000, 16,6% (1.398.000, 16,58%); Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.255.000, 14,13%, nella seconda 1.390.000, 14,1%

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 366.000 telespettatori, share 6,2%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 535.000 telespettatori, share 11%. Su Rai 3 A casa di Maria Latella 316.000, 2,9%; Tg3 LineaNotte 215.000, 3,4%.

