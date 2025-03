Le news sulla diretta di ieri sera: Chiara, Helena e Giglio a rischio lunedì prossimo

Al Grande Fratello un eliminato, Tommaso Franchi, e tre concorrenti al televoto dopo la puntata in diretta di ieri sera, lunedì 17 marzo, su Canale5. Sono Chiara, Helena e Giglio i tre che rischiano di dover abbandonare la casa nella puntata di lunedì prossimo.

Mentre per quanto riguarda i concorrenti in nomination nella puntata di ieri, le prime a salvarsi sono state Shaila e Helena.

Lorenzo salva Shaila, Tommaso out

Il conduttore Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la Casa e invitato i tre finalisti a raggiungere la Mystery. Il fortunato a pescare il piramidale dorato, con la possibilità di dare via a una catena di salvataggi, ieri sera è stato Lorenzo. Il finalista ha deciso di salvare Shaila (“Si merita di arrivare fino alla fine”). E’ toccato quindi alla ballerina, che ha deciso di salvare Chiara.

Arriva il turno di Giglio che ha deciso di salvare Javier, ribandendo che è sempre rimasto amico di entrambi i gruppi. Il ragazzo, nonostante la discussione, ha scelto Helena. Al televoto sono quindi rimasti i ‘Tommavi’. Alla coppia viene data un’occasione: scegliere una terza persona, contro cui si sfideranno al televoto. La scelta è ricaduta su Chiara. Giunti in studio, Signorini ha comunicato la decisione del pubblico. A salvarsi è Chiara, a dover abbandonare definitivamente la Casa è invece Tommaso.

L’idraulico ha cercato di consolare la sua fidanzata e a rassicurarla: “Mancano due settimane, dai”. “Non me lo aspettavo”, è stato il commento di Mariavittoria, ancora piuttosto stupita dalla decisione del pubblico. I due si sono salutati per l’ultima volta, promettendosi di riunirsi appena possibile.

Le tre nuove nomination

Quanto alle nuove nomination, come detto saranno Chiara, Helena e Giglio a giocarsi la permanenza nella Casa la prossima settimana.

“Stiamo per dare inizio a delle nomination molto importanti perché porteranno al primo eliminato della semifinale di lunedì prossimo -ha detto Signorini leggendo un comunicato-. Come anticipato, il bonus della seconda vita cessa di esistere nella semifinale, quindi non ha più valore. Complimenti per chi è rimasto indenne fino a questo momento. Per ovvi motivi non vi diremo a chi il pubblico ha deciso di dare il bonus. Inizia il rush finale tutti contro tutti fino all’elezione del vincitore o della vincitrice”.

Nel segreto del Confessionale, la prima ad effettuare la propria scelta è Helena che ha deciso di mandare al televoto Giglio. Shaila ha scelto Helena mentre Javier ha scelto Chiara e Giglio ha indicato di nuovo Helena. Poi Chiara ha scelto Mariavittoria e quest’ultima ha dato il suo voto a Giglio.

Anche per i tre finalisti è giunto il momento di effettuare le proprie scelte. Con le spalle rivolte verso il Led, Jessica ha mandato in nomination Chiara, Lorenzo ha scelto Javier e Zeudi ha penalizzato Helena.

Chiara, Helena e Giglio sono quindi i tre concorrenti a rischio eliminazione lunedì prossimo.

