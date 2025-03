Il conduttore tv ha ricevuto il Tapiro di Striscia: "Se fosse per me l’avrei già buttato fuori con un calcio nel sedere". Poi sono arrivate le precisazioni sui social

Lorenzo Spolverato diventa un caso al Grande Fratello. Alfonso Signorini torna a parlare del concorrente della trasmissione di Canale 5 dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia.

La lettera di denuncia del Codacons

Valerio Staffelli gli ha consegnato l’ironica statuetta dopo la lettera di denuncia che il Codacons ha indirizzato a Pier Silvio Berlusconi, chiedendo all’amministratore delegato di Mediaset di prendere provvedimenti nei confronti del Grande Fratello. Le dinamiche del reality show, infatti, sono state definite “discutibili e talvolta al limite del rispetto della dignità umana”.

Il comportamento di Lorenzo Spolverato

Sotto i riflettori c’è soprattutto il comportamento di un concorrente, Lorenzo Spolverato. “Se fosse per me l’avrei già buttato fuori con un calcio nel sedere, ma il gruppo di lavoro mi ha detto di tenerlo dentro”, commenta Signorini ai microfoni di Striscia.

Signorini: “Ci metto la faccia ma non sono il GF”

“La premessa è che io conduco il Grande Fratello, ci metto la faccia, ma non sono il Grande Fratello. A volte le decisioni sono condivise e a volte no”, aggiunge il conduttore del GF. “Chi c’è dietro i televoti del Grande Fratello? Io no. Ci sono questi fandom tossici, delle fanbase che inondano il programma di voti facendo sì che gli spettatori tradizionali non si sentano rappresentati dai risultati. Capisco che si sentano presi in giro, ma il problema non è mio: è dell’azienda, di chi produce il programma, del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms”.

Le precisazioni sui social di Signorini

In giornata Signorini ha voluto precisare le dichiarazioni rese a Striscia. “Posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti”, scrive su Instagram.

“Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a ‘Striscia la Notizia’. Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. ‘II Grande Fratello’ è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli“. “Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell’interesse del gioco e del pubblico”, conclude Signorini.

