Stefania Orlando viene eliminata e lascia la casa del Grande Fratello. E’ successo nella puntata di ieri sera, giovedì 13 marzo, trasmessa in diretta su Canale 5. Al televoto la prima a salvarsi è stata Helena. Il pubblico ha poi deciso di salvare Chiara ed eliminare Stefania. L’ormai ex concorrente si è diretta verso la Porta Rossa e Alfonso Signorini l’ha informata di non avere bonus e dunque di dover abbandonare definitivamente la casa.

Le nuove nomination

Per le nomination, i finalisti hanno votato in segreto nel confessionale, mentre il resto della casa ha espresso le proprie scelte in modo palese nella Superled. Shaila ha aperto le nomination scegliendo Mariavittoria: “Avevamo costruito tanto, le voglio ancora bene, ma mi ha deluso molto e non lo dimentico”. Poi ha aggiunto: “In realtà, però, mi manca la sua presenza”. Javier ha invece nominato Chiara, spiegando: “È abbastanza chiaro che il nostro rapporto non sia tra i migliori”. Mariavittoria ha optato a sua volta per Chiara, confermando la crescente distanza tra loro. Giglio ha scelto Helena, considerandola una concorrente forte. Chiara ha ricambiato la nomination a Mariavittoria: “Effettivamente ci siamo allontanate e il rapporto è andato a scemare”.

Anche Tommaso ha votato per Chiara, ma ha accusato Shaila di agire per strategia, sostenendo che abbia scelto Mariavittoria anziché Helena perché la considera più debole. La ballerina gli ha ricordato di aver nominato Helena proprio lunedì. Infine, Helena ha scelto Shaila: tra le due non c’è evidentemente simpatia.

Le nomination segrete

La prima a raggiungere il confessionale è stata Zeudi che ha scelto strategicamente Mariavittoria, nella speranza che possa uscire proprio lei nel caso in cui andasse al televoto contro Chiara. Lorenzo ha poi nominato Javier per essere andato contro Chiara in un momento in cui altri inquilini le stavano andando contro. Jessica ha infine optato per Chiara: “Volevo uscisse lei stasera e non Stefania”.

Chiara, Helena, Javier, Mariavittoria e Shaila sono quindi al televoto.

Tensioni dopo la puntata

Dopo la puntata di ieri sera, nella casa è esplosa la tensione tra i concorrenti. La nomination di Shaila verso Mariavittoria ha lasciato dell’amaro in bocca a Tommaso, che ha deciso di confrontarsi con la ballerina.

Shaila si è giustificata con l’idraulico, spiegandogli di avere nominato Mariavittoria perché la ragazza le ha voltato le spalle e aggiungendo di non capire per quale motivo lui pensi che lei sia una giocatrice e una stratega. “Che amici siamo io e te?” gli ha chiesto Shaila. Tuttavia, Tommaso ha precisato di aver semplicemente espresso il suo pensiero. L’inquilino le ha detto che, con queste parole, la ballerina sta facendo la vittima: tra i due si è aperta una discussione molto accesa. “Questa cosa che metti in discussione l’amicizia perché io ho detto una cosa che non mi piace di te, è una frase da vittima”, ha rimarcato Tommaso. La concorrente ha replicato dicendo che se lui cova qualcosa nei suoi riguardi, dovrebbe dirlo apertamente prima di tirarlo fuori solo in puntata. Tommaso ha risposto dicendo che semplicemente non gli è piaciuta la scelta di nominare Mariavittoria. Proprio quest’ultima è intervenuta dicendosi indispettita dal fatto che la sua nomination non sia ricaduta su Javier e Helena. “Non dire il cerchio si chiude, il cerchio è ancora aperto”, ha detto rivolgendosi a Shaila.

Tra le due è iniziata così una discussione accesa sul loro rapporto che sembra porre fine alla loro amicizia. Poco dopo la lite, Shaila e i ‘Tommavi’ si sono riuniti in giardino; la concorrente ha ammesso di essere dispiaciuta per le parole che Tommaso le ha rivolto, ma il ragazzo ha provato nuovamente a chiarire: non ha messo in discussione l’intera amicizia. Shaila sospetta che l’inquilino si sia particolarmente adirato perché lei ha nominato la fidanzata. L’idraulico dal suo canto ha ammesso che il fatto che fosse Mariavittoria lo ha sicuramente portato a fare quel tipo di ragionamento.

L’intervento di Mariavittoria ha poi aperto un nuovo confronto tra lei e Shaila. “Tu guardi sempre il tuo Shaila, guardi sempre quello che viene fatto a te, ma non pensi mai all’altra persona”, ha affermato la dottoressa, riferendosi al suo allontanamento e alla chiusura nei suoi confronti dopo una lite. La ballerina ha ammesso di essere stata molto ferita dal modo in cui Mariavittoria ha alimentato la questione di Emanuele. La dottoressa ha aggiunto che dopo il loro scontro è stato quasi impossibile approcciarsi a lei e che, dopo le pesanti accuse ricevute recentemente, ha perso anche la voglia di farlo. Le due hanno concluso la conversazione senza una risoluzione.

