Le news sulla puntata di oggi. Al televoto Chiara, Helena e Stefania. Arriva Lory Del Santo

Il Grande Fratello torna stasera, giovedì 13 marzo, con una nuova puntata in diretta in prima serata su Canale5. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy è condotto da Alfonso Signorini.

Attesa per il verdetto del televoto

Questa sera l’importante verdetto del televoto, che stabilirà chi dovrà abbandonare la Casa tra Chiara, Helena e Stefania.

Nel corso della puntata a Grande Fratello dei veri e propri casting: arriva Lory del Santo che dice di aver individuato, in alcuni volti dei concorrenti, possibili protagonisti della sua prossima serie.

Infine, una sorpresa per Giglio che potrà riabbracciare la mamma.

I complimenti di Giglio a Helena

I rapporti tra Giglio e Helena non sono sempre stati idilliaci ma, dopo varie discussioni, i due sono riusciti a mantenere una convivenza civile. Giglio, inoltre, ha notato un cambiamento nella ragazza, che trova adesso diversa.

Si complimenta con lei per la crescita, da quando si è avvicina a Javier ritiene che Helena sia migliorata. “Forse mi hai visto innamorata” dice la modella. Allora Giglio si spiega meglio, non intende dire che abbia modificato il suo carattere ma che, facendosi guidare dal suo fidanzato, si sia affidata a lui e abbia ascoltato i suoi consigli. La vede più sorridente, solare e meno pungente.

Continua dicendole di aver sempre ammirato la sua bontà e la sua esuberanza trascinante: quando Helena è felice riesce a essere coinvolgente. Al contrario, nei momenti più difficili, l’inquilina è più respingente, per questo Giglio ha ritenuto opportuno mantenere le distanze. Ribadisce, però, di essere contento di averla conosciuta ed è felice di vedere come la ragazza si stia relazionando con Javier. Spera che la loro relazione possa proseguire anche fuori dalla Casa.

Helena domanda come mai abbia difeso sempre Shaila e Lorenzo: secondo lei, Giglio dovrebbe analizzare di più e meglio la situazione.

Il parrucchiere, allora, spiega come mai non sia stato vicino a Helena durante i suoi periodi più duri. Quando una persona è triste, solamente chi le vuole davvero bene riesce a supportarla. Lui, ammette amaramente, non provava così tanto affetto da starle vicino. Con gli Shailenzo, invece, ha condiviso momenti più intensi. Tuttavia, ci tiene a precisare di non averle messo un muro davanti.

Helena non è d’accordo, secondo lei il muro c’è stato e, nonostante lei stessa avrebbe potuto giovare da un’amicizia con Giglio, la ragazza si rende conto che i due non sono mai riusciti ad approfondire la conoscenza.

Conclude Giglio, il quale dice che oggi potrebbero coltivare il rapporto che si sarebbe instaurato fin dall’inizio se non avessero avuto delle incomprensioni. Gli inquilini si abbracciano, mentre Helena lo ringrazia per le belle parole.

