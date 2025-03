Affari Tuoi 5.8 mln e 27.3%, Stasera tutto è possibile 2.2 mln e 14.7%

Nella serata ascolti tv di ieri, martedì 4 marzo 2025, in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.965.000 spettatori (24.3%), ‘Affari Tuoi’ 5.805.000 spettatori (27.3%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.927.000 spettatori pari al 13.8%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.957.000 spettatori e il 9.2%. Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.221.000 spettatori (5.9%), ‘Un Posto al Sole’ 1.434.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 1.043.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 971.000 spettatori e il 4.5% nella seconda.

In prima serata su Rai1 la serie ‘Miss Fallaci‘ nel primo episodio 2.617.000 telespettatori, share 13.2% e nel secondo 2.191.000, 13.3%, per una media di 2.395.000, 13.3%. Su Canale5 il film ‘Mission: Impossible Dead Reckoning’ 1.723.000, 11.6%. Su Rai2 ‘Stasera tutto è possibile’ 2.215.000 telespettatori, share 14.7%. Su Italia1 ‘Le Iene’ 1.417.000 telespettatori, share 10.5%. Su La7 ‘DiMartedì’ 1.548.000 telespettatori, share 9.3% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 497.000, 7.5%. Su Rete 4 ‘È sempre Cartabianca’ 661.000 telespettatori, share 4.7%. Su Rai3 ‘Le Ragazze’ 659.000 telespettatori, share 3.5%. Su Tv8 il film ‘Bohemian Rhapsody’ 390.000 telespettatori, share 2.3%. Su Nove ‘Little Big Italy’ 283.000 telespettatori, share 1.5%.

