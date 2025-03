Un'altra sorpresa oltre al televoto che riguarderà Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi. Le ultime news

Il Grande Fratello torna in diretta stasera, lunedì 3 marzo, per una nuova puntata in prima serata su Canale5. Ecco alcune anticipazioni della puntata del reality show show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e con Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Televoto e seconda eliminazione

Questa sera l’importante verdetto del televoto, che stabilirà chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi. Ma, a sorpresa, ci sarà una seconda eliminazione: tranne i finalisti, tutti i concorrenti saranno a rischio.

Nelle ultime settimane Zeudi si è ritrovata al centro delle polemiche. Nel corso della puntata la ragazza sarà chiamata a fare una scelta difficile che riguarda il suo passato.

Continuano gli alti e bassi nel rapporto tra Shaila e Lorenzo. Jessica ha rivelato che tra i due esisterebbe un segreto ben più intimo della gelosia di Shaila nei confronti di Chiara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata