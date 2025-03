'Che tempo che fa' 1.7 mln, 'Le Iene' 1.4 mln, 'Report' 1.3 mln

Nella serata ascolti tv di ieri, domenica 2 marzo 2025, in access su Rai1 ‘Affari Tuoi’ ottiene 6.034.000 spettatori, con il 29.8% di share. Su Canale 5 ‘Paperissima Sprint’ 2.282.000 telespettatori, share 11.2%. In prima serata su Rai1 la serie ‘Imma Tataranni Sostituto procuratore 4’ 4.384.000 telespettatori, per uno share del 23.9%. Su Canale 5 la serie ‘Tradimento’ ha registrato un netto di 2.211.000 telespettatori, share 13%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1.763.000, 8.8%, e nel segmento Il Tavolo 939.000, 7.9%. Su Italia1 ‘Le Iene’ 1.492.000 telespettatori, share 10.7%. Su Rai3 ‘Report’ 1.329.000, 7%. Su Rete4 ‘Zona Bianca’ è stato visto da 694.000 telespettatori, share 4.8%. Su La7 lo speciale ‘Trump vs Zelensky’ 969.000 telespettatori, share 4.9%. Su Rai2 Ncis 655.000, 3.2%, e Ncis Origins 542.000, 2.8%. Su Tv8 il film ‘The November Man’ 186.000 telespettatori,1%.

Nel Preserale L’Eredità su Rai 1 4.224.000, 24,29%, su Canale 5 Avanti un altro! 2.915.000, 17,42%.

Nel daytime al mattino su Rai 1 UnoMattina in famiglia nella prima parte 629.000, 18,20%, e nella seconda 1.419.000, 22,06%; A Sua immagine 1.534.000, 18,69%; la Santa Messa 1.598.000, 20,88%; Linea Verde 3.052.000, 24,66%. Al pomeriggio su Rai 1 Domenica In nella prima parte 2.314.000, 17,86%, nella seconda parte 2.147.000, 19,73%, e ne I Saluti di Mara 1.931.000, 18,27%; Da noi… a ruota libera 1.809.000, 15,05%. Su Rai 3 In mezz’ora 1.327.000, 9,90%; Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi 3.060.000 telespettatori, share 23,85%, Verissimo 2.098.000, 19,98%, e nei Giri di Valzer 2.112.000, 18,93%.

