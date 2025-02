Affari Tuoi 6.3 mln (30%), L'Eredità 4.5 mln (26.3%)

Nella giornata ascolti tv di ieri, giovedì 27 febbraio 2025, in Total Audience si registrano questi ascolti: in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 5.159.000 spettatori (25.4%), ‘Affari Tuoi’ 6.351.000 spettatori (30%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.726.000 spettatori pari al 12.9%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.755.000 spettatori e l’8.3%. Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.295.000 spettatori (6.3%), ‘Un Posto al Sole’ 1.582.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 973.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 847.000 spettatori e il 4% nella seconda.

In prima serata su Rai1 la fiction ‘Che Dio Ci Aiuti 8‘ registra una media di 3.945.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 – dalle 21:39 all’1:21 – ‘Grande Fratello 18’ è visto da 2.028.000 spettatori con share del 15.5%. Su Rai3 ‘Splendida Cornice’ 1.029.000 spettatori e il 6.1%. Su Italia1 ‘Harry Potter e i Doni della Morte – Parte Uno‘ 1.006.000 spettatori (6%). Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ 829.000 spettatori (5.7%). Su La7 ‘PiazzaPulita’ 819.000 spettatori e il 5.6%. Sul Nove ‘Only Fun Comico Show’ 613.000 spettatori (3.5%). Su Rai2 ‘Detectives: Casi Risolti e Irrisolti’ 532.000 spettatori pari al 3.1%. Su Tv8 ‘A Testa Alta’ 290.000 spettatori con l’1.5%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.497.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti un Altro 3.186.000 spettatori (19.7%).

Nel daytime al mattino UnoMattina 931.000, 19.78%, Storie Italiane nella prima parte 932.000, 20.79%, e nella seconda 949.000, 17.47%; È sempre Mezzogiorno 1.850.000, 18.09%. Su Rai 2 I Fatti Vostri 465.000, 7.83%, e 896.000, 9.14%. Su Canale5 Mattino Cinque News 931.000 telespettatori, share 19.64% e 821.000, 18.59%, Forum a 1.340.000, 17.91%. Al pomeriggio su Rai1 La volta buona nella prima parte 1.694.000, 14.53%, e nella seconda 1.643.000, 17.77%; Il Paradiso delle Signore 1.747.000, 20.19%; La vita in diretta 2.211.000, 21.78%. Su Rai 2 Ore 14 1.097.000, 9.46%; BellaMa’ nella prima parte 623.000, 6.94%, e nella seconda 708.000, 8.41%. Su Rai3 Geo 1.223.000, 11.60%. Su Canale 5 Beautiful 2.340.000 telespettatori, share 18.49%, Tradimento 2.481.000, 20.34%; Uomini e donne 2.483.000, 24.51% e nel Finale 1.731.000, 19.35%; Amici di Maria De Filippi 1.510.000, 17.54%, My Home My Destiny 1.295.000, 15.75%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.145.000, 13.38%, nella seconda 1.227.000, 12.40% .

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 732.000 telespettatori, share 10.26%.

