Il Grande Fratello torna stasera, lunedì 24 febbraio, con una nuova puntata in diretta in prima serata su Canale5. Nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Televoto flash e prima finalista

Questa sera l’importante verdetto del televoto, che decreterà chi dovrà abbandonare la casa tra Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila. Nel corso della punta verrà nominata, attraverso un televoto flash, la prima finalista che si aggiungerà a Lorenzo, eletto primo finalista due settimane fa.

I dissapori tra Shaila ed Helena sono palesi fin dalle prime settimane di convivenza e non si sono mai appianati. La showgirl napoletana ha scritto una canzone rap per denigrare la modella brasiliana.

Una dolce sorpresa per Tommaso che potrà rivedere, in collegamento da Siena, l’amata nonna Alba. Anche Maria Teresa sarà protagonista di una sorpresa: potrà riabbracciare la figlia Guenda.

Il confronto Shaila-Lorenzo

Subito dopo aver augurato un buon compleanno alla sua mamma, Lorenzo si rifugia in giardino e, lontano dagli occhi indiscreti dei suoi compagni, vive un momento di malinconia e sconforto. A raggiungerlo poco dopo è Shaila la quale, essendo preoccupata per il suo stato d’animo, decide di stringerlo in un caloroso abbraccio. “Non ti voglio disturbare. Vuoi stare da solo?” gli domanda. “Sì” esclama il ragazzo, “Avrei voluto che ci fossi prima, e invece” aggiunge poi esternando il suo malcontento, con le lacrime agli occhi.

La ballerina è dispiaciuta per non aver appreso prima questa sua necessità. Stringendolo in un abbraccio, prova a tranquillizzarlo dicendo: “Adesso sono qua”. “Cos’è che ti fa stare così? Perché non ti va di condividerlo con me?” chiede, “A me piacerebbe conoscere quello che hai dentro”. L’inquilino confessa di non voler parlare con lei dei suoi malumori in quanto troppo tardi.

Shaila è dispiaciuta: “Perché non mi hai chiamata? Io ti ho pensato tutto il tempo” afferma. Non comprendendo il suo modo di fare, però, esterna le sue difficoltà: “Io non so come comportarmi”, “Sono confusa”. “Sii te stessa” ribatte il concorrente, rassegnato. Non volendole attribuire colpe, inoltre, le dice “Non sentirti giudicata. Sei diversa da me”. La conversazione tra i due prosegue. Amareggiata e infastidita, Shaila scoppia in lacrime: “Per fortuna hai i tuoi amici che ti stanno vicino” commenta, “Sono più empatici della tua fidanzata” aggiunge. Ferita, infine, lo invita a non criticarla duramente: “Le parole hanno un peso”.

“Mi dispiace, non ci siamo trovati, non ci siamo compresi” afferma il ragazzo, provando ad alleggerire il confronto. Stanco di dover discutere, dopo un lungo silenzio decide di porre fine al faccia a faccia e si rifugia in piscina. Shaila, invece, si concede ancora qualche momenti di riflessione e, delusa, si lascia andare in un pianto liberatorio in giardino.

Più tardi, la ballerina decide di scambiare nuovamente due chiacchiere con il ragazzo per concludere la conversazione avviata prima. Dice di non voler più discutere con lui; nonostante ciò, però, ci tiene ad comunicargli il suo malcontento: “Le parole che mi hai detto mi hanno ferita” afferma.

“Ti ho detto che mi sono sentito solo” precisa il ragazzo, certo del fatto di non averla offesa.

Shaila elenca tutte le frasi che l’hanno portata a sentirsi ferita e incompresa. Ammette di essersi messa più volte in discussione per migliorare e per farlo sentito amato. Nonostante ciò, però, ha capito di non essere mai stata apprezzata e di questo ne è dispiaciuta. “Non è giusto che io mi senta dire che non ci sono stata e che avrei dovuto esserci” esclama. “Io ci sono sempre per te” precisa, “Non sei solo”. Non vedendo da parte sua la stessa voglia di andarle incontro, però, lo rimprovera: “Tu non ti metti in discussione”, “Sei egoista”.

La conversazione prosegue in giardino. Pur volendo trovare un punto d’incontro, i due portano avanti i rispettivi punti di vista e, stanchi di dover discutere, sciolgono la tensione tra risate e un pizzico di sarcasmo.

