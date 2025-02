Non sarà 'L'Isola dei Famosi' ma un nuovo reality dal titolo 'The Couple'

Ormai è fatta (anche se ancora manca l’ufficialità di Mediaset) ma su Canale5 torna Ilary Blasi alla guida di un reality. Non sarà ‘L’Isola dei Famosi’ ma un nuovo programma dal titolo ‘The Couple’. Il testimone lo riceverà da Grande Fratello che chiuderà i battenti a fine marzo e da aprile potrebbe partire il format di Ilary Blasi. Oltre all’ex moglie di Francesco Totti, in primavera il Biscione riapre le porte anche a Vanessa Incontrada protagonista di una nuova serie tv. In primavera previsti i ritorni in palinsesto anche de ‘Lo show dei record’ con Gerry Scotti e il talent ‘Amici’ con il classico appuntamento in prima serata.

