Che Tempo Che Fa 1.8 mln, Report 1.5 mln, Le Iene 1.3 mln

Nella giornata di ascolti tv di ieri, domenica 23 febbraio 2025, in access su Rai1 ‘Affari Tuoi‘ 5.900.000, 28.7%. Su Canale5 ‘Paperissima Sprint‘ 2.451.000 telespettatori, share 11.9%. Su Rete4 ‘4 di sera Weekend’ 988.000, 4.8% e nella seconda 811.000, 3.98%. Su La7 ‘In altre parole… domenica‘ 831.000 telespettatori, share 4%.

In prima serata su Rai1 la serie ‘Imma Tataranni Sostituto procuratore 4’ registra una media di 4.186.000 telespettatori, share del 24%. Su Canale5 la serie ‘Tradimento’ 2.083.000 telespettatori, share 13.2%. Su Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1.773.000, 8.94% e nel segmento ‘Il Tavolo’ 876.000, 7.54%. Su Rai3 ‘Report’ 1.541.000, 8.2% e nel segmento Plus 941.000, 6.2%. Su Italia 1 ‘Le Iene’ 1.294.000 telespettatori, share 9.3%. Su Rai 2 ‘NCIS’ 697.000, 3.4%, e ‘NCIS Origins’ 611.000, 3.23%. Su Rete 4 ‘Zona Bianca’ 649.000 telespettatori, share 4.6%. Su Tv8 il film ‘Innocenti bugie’ 303.000 telespettatori, share 1.72%. Su La7 il doc ‘Nazification’ 218.000 telespettatori, share 1.45%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.551.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 3.080.000 spettatori (17.8%).

Nel daytime al mattino su Rai1 la seconda parte di A Sua Immagine 1.543.000 spettatori (19.3%); all’interno la Santa Messa 1.584.000 spettatori (21%), Linea Verde 3.141.000 spettatori (25.4%). Al pomeriggio su Rai1 Tg1 Libri (3.666.000 – 26.5%) e la presentazione (2.298.000 – 17.1%), Domenica In 2.456.000 spettatori con il 19.2% nella prima parte, 2.227.000 spettatori con il 19.1% nella seconda parte e 1.936.000 spettatori con il 16.9% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 1.830.000 spettatori con il 14.2%. Su Canale5 L’Arca di Noè (2.374.000 – 16.8%), Amici di Maria De Filippi 3.102.000 spettatori pari al 24.3%, Verissimo 2.450.000 spettatori pari al 21.6% nella prima parte, 2.618.000 spettatori pari al 21.1% nella seconda chiamata Giri di Valzer e 2.648.000 spettatori pari al 19.4% nella terza I Saluti di Verissimo. Su Rai3 Tgr informa 2.074.000 spettatori (15.1%), In Mezz’Ora 1.195.000 spettatori (9.2%) nella prima parte e 746.000 spettatori (6.3%) nella seconda chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora.

In seconda serata Speciale Tg1 561.000 spettatori con l’8.5%. Su Canale5 Pressing 495.000 spettatori (9.8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva al 90esimo (791.000 – 4.8%), La Domenica Sportiva 799.000 spettatori pari al 7.6%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata