Miriam Leone

'Stasera Tutto è Possibile' 1.8 mln, con De Martino Rai2 supera Canale5. Ok la prima di Cattelan

Nella serata ascolti tv di ieri, martedì 18 febbraio 2025, in access su Rai1 ‘Cinque minuti’ 5.112.000, 24.1%; ‘Affari Tuoi’ 6.276.000, 28.3%. Su Canale5 ‘Striscia la Notizia‘ 3.006.000 telespettatori, share 13.6%. Su La7 ‘Otto e mezzo‘ 1.836.000 telespettatori, share 8.3%. Su Rai3 ‘Il cavallo e la torre’ 1.210.000, 5.7%; ‘Un posto al sole‘ 1.618.000, 7.3%.

In prima serata su Rai1 – dalle 21:40 alle 23:29 – il debutto della fiction ‘Miss Fallaci‘ con Miriam Leone registra una media di 3.260.000 spettatori pari al 18.3% di share (prima puntata 3.627.000 telespettatori, share 18.13% e nella seconda 2.888.000, 18.27%). Su Canale5 il film ‘Il Grande Giorno‘ 1.432.000 spettatori con share dell’8.4%. Su Rai2 ‘Stasera Tutto è Possibile’ 1.885.000 spettatori pari al 12.5%. Su Italia1 ‘Le Iene Show‘ incolla davanti al video 1.349.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 Le Ragazze 625.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 ‘È Sempre Cartabianca‘ 638.000 spettatori (4.5%). Su La7 ‘DiMartedì’ 1.365.000 spettatori e l’8.4%. ‘DiMartedì Più’, in seconda serata, 399.000, 6.95%. Su Tv8 il film ‘2012’ 321.000 spettatori con il 2%. Sul Nove ‘Little Big Italy’ 249.000 spettatori (1.7%).

Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4.573.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Avanti un altro 3.234.000 spettatori (18.9%).

Nel daytime al mattino su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane 1.032.000 spettatori (18.2%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.841.000 spettatori (18%). Su Canale5 Forum 1.423.000 spettatori con il 18.5%. Al pomeriggio La Volta Buona 1.936.000 spettatori con il 15.9% nella prima parte e 1.913.000 spettatori con il 19.3% nella seconda. Il Paradiso delle Signore 1.912.000 spettatori con il 20.2%. La Vita in Diretta 2.474.000 spettatori con il 22.2%. Su Canale5 Beautiful 2.230.000 spettatori pari al 17.3%, Tradimento 2.237.000 spettatori pari al 18%. Uomini e Donne 2.308.000 spettatori con il 21.1%. La striscia di Amici 1.505.000 spettatori (16%), quella di Grande Fratello 1.281.000 (14.1%). Pomeriggio Cinque intrattiene 1.216.000 spettatori pari al 12.6% nella prima parte e 1.280.000 spettatori pari all’11.7% nella seconda. Su Rai2 Ore 14 947.000 spettatori con il 7.9% e BellaMa’ 676.000 spettatori con l’8%, nella prima parte, e 804.000 spettatori con l’8.6% nella seconda.

In seconda serata su Rai1 Su Rai1 Porta a Porta 690.000 spettatori con il 9.9%. Su Rai2 il ritorno di Stasera C’è Cattelan su Rai2, con ospite Olly, 447.000 spettatori pari al 10.2% (Ancora Cinque Minuti su Rai2: 232.000 – 9.1%).

