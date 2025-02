In prima serata Ulisse 4.1 mln, Grande fratello 2.1 mln

Nella serata ascolti tv di ieri, lunedì 17 febbraio 2025, in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ con ospite Carlo Conti 5.682.000 spettatori (26.4%), ‘Affari Tuoi’ raduna 6.454.000 spettatori (28.9%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 3.426.000 spettatori pari al 15.3%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ 2.009.000 e 9%. Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.334.000 spettatori (6.2%), ‘Un Posto al Sole’ 1.575.000 spettatori (7%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 989.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 942.000 spettatori e il 4.2% nella seconda.

In prima serata su Rai1 ‘Ulisse Il Piacere della Scoperta La Sicilia di Montalbano’ 4.160.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 ‘Grande Fratello’ 2.161.000 spettatori con share del 16.7%. Su Rai2 ’99 da Battere’ 1.191.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 ‘Captain America: Civil War’ 1.193.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ 799.000 spettatori e il 4.8%. Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ 719.000 spettatori (4.9%). Su La7 ‘Navalny: Cronaca di un omicidio di stato’ 677.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 ‘4 Hotel’ 511.000 spettatori con il 2.6% nel primo episodio e 202.000 spettatori con l’1.5% nel secondo in replica. Sul Nove ‘Nove Comedy Club con Finché social non ci separi’ con Katia Follesa e Angelo Pisani 363.000 spettatori (1.9%).

Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4.957.000 spettatori pari al 27.7%. Su Canale5 Avanti un altro 3.586.000 spettatori (21.1%).

Nel daytime al mattino su Rai1 Storie Italiane 1.116.000 spettatori con il 23.8% nella prima parte e 1.228.000 spettatori (22%) nella seconda, E’ Sempre Mezzogiorno 1.924.000 spettatori (19.5%). Su Canale5 Forum 1.241.000 spettatori con il 16.5%. Al pomeriggio su Rai1 La Volta Buona 2.080.000 spettatori con il 17.3% nella prima parte e 2.189.000 spettatori con il 21.7% nella seconda. Il Paradiso delle Signore 1.858.000 spettatori con il 20.1%. La Vita in Diretta 2.675.000 spettatori con il 24%. Su Canale5 Beautiful 2.189.000 spettatori pari al 17.6%, Tradimento 2.258.000 spettatori pari al 18.2%. Uomini e Donne 2.485.000 spettatori con il 22.8%. La striscia di Amici 1.603.000 spettatori (17.5%), quella di Grande Fratello 1.440.000 (15.9%). Pomeriggio Cinque 1.310.000 spettatori pari al 13.7% nella prima parte e 1.444.000 spettatori pari al 13.3% nella seconda parte. Su Rai2 Ore 14 1.004.000 spettatori con l’8.5% e BellaMa’ 643.000 spettatori con il 6.7%, nella prima parte e 826.000 spettatori con il 9% nella seconda parte.

In seconda serata su Rai1 XXI Secolo Quando il Presente diventa Futuro 1.145.000 spettatori con l’11.1%

