Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio, Iago e Shaila a rischio eliminazione. Nella Casa intanto aumentano le tensioni

Al Grande Fratello stasera lunedì 17 febbraio su Canale5 va in onda la diretta della 32esima puntata. Cresce quindi l’attesa per il verdetto del televoto, che decreterà chi dovrà abbandonare la casa tra Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio, Iago e Shaila. Ecco qualche anticipazione sulla puntata.

Le tensioni nella Casa

Dopo cinque mesi di convivenza, i concorrenti sono ormai divisi in due gruppi contrapposti, tra tensioni crescenti e alleanze in bilico. Ci sarà spazio anche per un’emozionante sorpresa per Stefania, che sta attraversando un momento difficile a causa di alcuni scontri con i ragazzi più giovani. Per lei, una visita speciale: la sua migliore amica, Anna Pettinelli, pronta a darle tutto il suo supporto. Anche alcuni inquilini a rischio eliminazione riceveranno sorprese dai loro cari. Conduce come sempre Alfonso Signorini, affiancato in studio da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà le reazioni del pubblico.

Lorenzo risentito con Maxime

Con l’avvicinarsi della finale, i concorrenti esprimono chi vorrebbero al loro fianco come possibili finalisti. In Zona Beauty, Lorenzo confessa il risentimento verso Maxime per non aver citato il suo nome. Maxime controbatte dicendo che Lorenzo è già in finale, per questo non l’ha nominato. Il rugbista aggiunge che le persone che ha scelto sono quelle che gli sono state più vicine lungo il suo percorso nella Casa: “A me sembra di esserci stato”, commenta Lorenzo, e Maxime lo conferma: “Infatti tu saresti stato il primo”. Il giocatore di rugby intende dire che, se Lorenzo non fosse già un finalista, sarebbe stata la prima persona a cui avrebbe pensato. I due chiariscono il fraintendimento, ma Shaila si aggiunge alla polemica: “Con tutte le volte che ho ascoltato i tuoi problemi, non mi hai messo neanche al quinto posto”, commenta la ballerina. Maxime, in imbarazzo, cerca di sdrammatizzare dando un bacio a Shaila. Tuttavia, la concorrente non sembra lasciar correre. “Quelli che mi sono stati vicini sono, in ordine: Lorenzo, Giglio, Alfonso e Amanda”, spiega il rugbista a Shaila. “Tu sei nella top 6”, aggiunge. La conversazione termina, ma la ballerina rimane interdetta: non è del tutto contenta del sesto posto.

Le discussioni in giardino

Alcuni inquilini chiacchierano in giardino e presto la conversazione si sposta sul clima createsi nella Casa. Helena e Federico esprimono opinioni forti su alcuni concorrenti con Mattia, riferendosi in particolar modo ad Alfonso, Chiara, Lorenzo e Shaila. “Loro leggono che siete più voi schieramento che loro” osserva il maestro di scii, lasciando intendere che, che secondo lui, si sentano intimoriti. “Lui giudica le altre persone, quando è il primo ad avere accanto una persona schierata completamente solo per il gioco”, constata Federico. Lo chef prosegue dicendo che si trova più affine ad altri concorrenti, ritenendo i loro discorsi “banali”. Mattia, riferendosi ad Alfonso e Chiara, dice di essersi stranito perché li ha sempre visti piuttosto isolati, soprattutto da quando Lorenzo è diventato finalista. Il concorrente aggiunge che ha difficoltà a parlare con loro, perché discutono troppo spesso di che strategia attuare nelle nomination; “Non sono argomenti miei, io non sono stratega, sono entrato qua per divertirmi”, spiega Mattia.

Federico osserva come Alfonso e Chiara, negli ultimi dieci giorni, abbiano cambiato totalmente atteggiamento rispetto all’inizio del loro percorso. “Hanno adottato questo modus operandi, pensando che se loro fanno lo stesso arriveranno in finale”, commenta lo chef, riferendosi all’avvicinamento della coppia a Lorenzo e Shaila. Federico conclude dicendo che si limita a mantenere un rapporto civile con il gruppo rivale, senza andare oltre per non essere falso; gli altri concordano con lui. Sembra chiaro che le tensioni fra le due fazioni siano ormai taglienti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata