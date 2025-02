“Con il mio brano voglio portare un messaggio positivo. Prima del Festival sono stato nelle scuole, in giro a parlare con i ragazzi e quello che gli dicevo, come un consiglio da fratello più grande: parlate dei problemi perché quando si è giovani sembrano delle montagne insormontabili, poi però quando si cresce quei problemi si rivelano delle futilità. Parlatene, a scuola, con le istituizioni, con i genitori”. Lo ha detto Rocco Hunt a margine della conferenza stampa al teatro Ariston a poche ore dalla prima serata del 75esimo Festival di Sanremo presentando il suo brano in gara ‘Mille vote ancora’. Sull’assenza di Angelina Mango, vincitrice della scorsa edizione, ha infine concluso: “In tutte le carriere, ognuno di noi ama raccontare la versione di successo di sé però dobbiamo raccontare anche i momenti di fragilità perché sono quelli che ci costruiscono di più. Non ci dobbiamo fidare di tutto quello che si mostra sui social”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata