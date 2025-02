“L’emozione di tornare al Festival non ha voce, non si può raccontare perché il palco di Sanremo è sempre unico e io mi sono detta: questa emozione la trasformerò in energia che porterò sul palco stasera”, ha detto Marcella Bella, a poche ore dall’inizio della 75esima edizione della kermesse musicale. “La forza del mio brano è che devo essere una donna guerriera e io lo sono”, ha aggiunto la cantante 72enne.

