Le ultime notizie dopo la puntata in diretta di ieri sera. Chi rischia e chi è il concorrente di sesso maschile in corsa per la vittoria

Al Grande Fratello c’è il nome del primo finalista mentre altri 7 concorrenti sono al televoto e rischiano di dover lasciare la casa.

L’annuncio di Signorini

E’ stato il conduttore Alfonso Signorini ad annunciare durante la diretta di ieri sera lunedì 10 novembre su Canale5, che sarebbe stato eletto il primo finalista di sesso maschile. Poi invita tutte le donne, tranne Mariavittoria, a entrare in Mystery Room: “Vi toccherà fare una scelta estremamente importante e delicata”, ha spiegato Signorini. “Farete delle nomination molto speciali”, ha anticipato il conduttore, per poi aggiungere: “Vi chiedo: chi tra gli uomini che avete davanti merita di andare in finale? L’uomo più votato potrebbe diventare il primo finalista di questa edizione”.

Helena, senza esitazione, ha mostrato la carta di Javier spiegando che per lei è sempre stato un signore, comportandosi sempre bene. Shaila ha naturalmente scelto Lorenzo per il percorso che ha fatto. Mariavittoria ha optato per il suo uomo, pronunciando il nome di Tommaso: “Insieme a Giglio sono i ragazzi più puri, che meriterebbero di arrivare in finale”, ha spiegato la dottoressa. Chiara, invece, ha puntato su Alfonso per il suo bellissimo carattere e perché lo apprezza molto come persona. Amanda ha votato Javier perché per lei è un grande amico e fratello. Anche Stefania ha scelto l’argentino, definendolo un leader silenzioso. Zeudi ritiene che Alfonso meriti la finale e persino la vittoria: “Oltre a essere un mio compaesano, è un mio amico e anche il fidanzato di una mia grande amica”, ha spiegato. Infine Jessica, che ha scelto Giglio perché fin dal primo giorno le ha dato tanto in amicizia e lo ha definito un ragazzo d’oro, gentile ed educato.

La scelta degli uomini

Ma non è finita qui. Signorini ha infatti invitato di nuovo tutti gli uomini a raggiungere la Superled. “Le donne hanno fatto una scelta, attraverso una votazione, estremamente importante”, ha evidenziato, per poi concludere: “Hanno deciso chi di voi questa sera andrà al televoto flash per diventare il primo finalista di questa edizione”. Il conduttore ha rivelato che le donne hanno già scelto e che solo uno tra loro è il fortunato, annunciando il nome di Javier. A questo punto, ha invitato il pallavolista a schierarsi di fronte ai compagni e spiegato che al televoto andranno in quattro, il cui destino sarà deciso tramite una catena. Javier dovrà scegliere chi sfidare al televoto per la finale, adottando la strategia che ritiene più opportuna. E Javier sceglie Alfonso, suo grande amico. Il napoletano, a sua volta, ha scelto Lorenzo, perché vuole giocarsi questa opportunità con i più forti. Lorenzo, senza esitazione, ha puntato sull’amico fedele Giglio. Dopo averli tenuti col fiato sospeso, Signorini ha annunciato che il primo finalista ufficiale è Lorenzo.

I concorrenti al televoto

Dopo il televoto annullato per l’uscita dalla casa di Pamela Petrarolo, la nuova puntata ha decretato gli altri concorrenti al televoto: si tratta di Amanda, Chiara, Maxime, Iago, Jessica, Stefania e Maria Teresa.

