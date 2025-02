Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.8 mln, su Canale5 Avanti un altro 3.2 mln

Nella serata ascolti tv di ieri, giovedì 6 febbraio 2025, in access su Rai1 ‘Cinque minuti’ 5.007.000, 24.8%; ‘Affari Tuoi’ 6.516.000, 30.3%. Su Canale5 ‘Striscia la notizia’ 2.731.000 telespettatori, share 12.8%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.773.000 telespettatori, share 8.4%. Su Rai3 ‘Il cavallo e la torre’ 1.164.000, 5.7%, ‘Un posto al sole’ 1.576.000, 7.4%. Su Rete4 ‘4 di sera’ 1.098.000 telespettatori, share 5.35% e 830.000, 3.9%.

In prima serata su Rai1 la fiction ‘Un Passo dal Cielo 8’ 4.048.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale5 – dalle 21:37 all’1.23 – ‘Grande Fratello 18’ ha appassionato 1.984.000 spettatori con share 14.9%. Su Italia1 il film ‘Harry Potter e il calice di fuoco’ 1.220.000 spettatori (7.1%). Su La7 ‘PiazzaPulita’ 1.039.000 spettatori e il 6.9%. Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio‘ 956.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 ‘Splendida Cornice’ 980.000 spettatori e il 5.7%. Su Rai2 la serie ‘The Rookie’ 576.000 di media spettatori pari al 3.1%. Su Tv8 il film ‘Ultimatum alla Terra’ 353.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove per il ciclo ‘Nove Comedy Club Maurizio Battista – Do You Remember?‘ 366.000 spettatori (1.9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.819.000 spettatori pari al 27.5%. Su Canale5 Avanti un altro 3.299.000 spettatori (19.9%).

Nel daytime al mattino su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane 1.026.000 spettatori (19.1%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.857.000 spettatori (18.9%). Su Canale5 Forum 1.337.000 spettatori con il 18%. Al pomeriggio su Rai1 La Volta Buona 1.586.000 spettatori con il 14% nella prima parte e 1.599.000 spettatori con il 18% nella seconda. Il Paradiso delle Signore 1.689.000 spettatori con il 20.2%. La Vita in Diretta 2.224.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale5 Beautiful 2.389.000 spettatori pari al 19.5%, Tradimento 2.316.000 spettatori pari al 19.5%. Uomini e Donne 2.365.000 spettatori con il 23.8% . La striscia di Amici 1.441.000 spettatori (17.2%), quella di Grande Fratello 1.222.000 (14.8%), Pomeriggio Cinque 1.108.000 spettatori pari al 12.5% nella prima parte e 1.219.000 spettatori pari all’11.8% nella seconda. Su Rai2 Ore 14 879.000 spettatori con il 7.8% e BellaMa’ 530.000 spettatori con il 6.1% e 605.000 spettatori con il 7.4%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata