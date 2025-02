News e anticipazioni sulla puntata che vedrà al televoto 9 concorrenti

Il Grande Fratello torna stasera giovedì 6 febbraio in diretta su Canale5 e cresce l’attesa per il verdetto del televoto che vedrà coinvolti Amanda, Eva, Giglio, Iago, Javier, Jessica, Maxime, Pamela e Shaila. Il conduttore Alfonso Signorini sarà affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e alla portavoce del pubblico Rebecca Staffelli.

Le anticipazioni della puntata

Maxime sarà il protagonista di una dolce sorpresa. L’inquilino potrà riabbracciare il papà, un medico con 5 lauree e molto conosciuto per essersi messo a disposizione della comunità con il quale con il quale ha sempre avuto un rapporto complicato. Dopo le dichiarazioni di Javier sul non vedere un futuro con Helena, tra i due sono scattati baci appassionati. I coinquilini non hanno lesinato critiche nei suoi confronti. Nel corso dell’ultima puntata Jessica non ha risparmiato battute ad Amanda lasciando intendere che sia una “mantenuta”. Amanda, questa sera, si confronterà con l’ex amica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata