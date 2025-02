Il caso di cui si stavano occupando è quello delle presunte molestie verso i fratellini

Questa mattina sono stati sparati dei colpi d’arma da fuoco contro Vincenzo Rubano, inviato di ‘Pomeriggio Cinque’, il programma di Canale 5 condotto da Myrta Merlino. Il giornalista si trovava a Cosenza dove, già da un paio di giorni, si sta occupando del caso dei due fratellini che sarebbero stati maltrattati in famiglia, con l’intento di farsi rilasciare qualche dichiarazione dal padre biologico dei bimbi.

Dalla finestra dell’abitazione però, dei colpi hanno allarmato Rubano che, insieme alla troupe, si è allontanato e si è messo al sicuro. Nel corso della diretta di oggi l’inviato racconterà la dinamica dell’accaduto.

Nella puntata di ieri erano intervenute la madre e la nonna dei due piccoli, indagate per presunti maltrattamenti e per le quali l’autorità giudiziaria ha disposto l’allontanamento dalle persone offese, dicendo: “Non abbiamo mai picchiato i bambini. Ci sono tante cose inventate e ingigantite dai dottori dell’ospedale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata