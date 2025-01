Dopo il tg di Chiocci al secondo posto c'è Pomeriggio Cinque. Mediaset in testa per i brand

Il Tg1 si conferma leader dell’informazione televisiva via social conquistando, anche a dicembre 2024, il primo posto nelle classifiche di Sensemakers-Comscore che fotografano le perfomance mensili di tg e programmi d’approfondimento sulle principali piattaforme. Il Tg1 domina la graduatoria delle video views con 68,4 milioni di visualizzazioni, staccando Pomeriggio 5 secondo in classifica a 14,1 milioni e il Tg La7 News terzo a 10 milioni. Per il telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci prima posizione anche sul fronte interazioni social con 2 milioni, davanti a Report e Fuori dal coro. Numeri da record in particolare su TikTok e Instagram, con i profili social del Tg1 che riescono ad attrarre un pubblico diversificato, nuove generazioni comprese.

Il programma Pomeriggio Cinque firmato VideoNews e condotto dalla giornalista Myrta Merlino, tutti i giorni su Canale5, conquista il secondo posto tra i programmi di informazione – secondo i dati Sensemakers-Comscore riferiti a dicembre 2024 riportati da Linkare e Primaonline.net – subito dopo il Tg1. Con oltre 14 milioni di views i contenuti social di Pomeriggio Cinque segnano senza dubbio un risultato eccellente ed evidenziano la credibilità e autorevolezza in termini d’informazione. Al terzo posto il TgLa7 con 10 mln video views. Per numero di brand in classifica, Mediaset è davanti a tutti (cinque programmi nella classifica per videoviews, sei in quella per interazioni). Quarto Grado porta a casa il quarto posto per videoviews ed il nono per interazioni. Fuori dal Coro, invece, scala la classifica posizionandosi in terza posizione per interazioni ed in quinta per video views. Nella classifica riguardante le interazioni dopo il Tg1 c’è Report.

