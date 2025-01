Laura Pausini

Al contrario di Bocelli la cantante non ha concerti programmati nel periodo festivaliero

Per Sanremo 2025 spunta il nome di Laura Pausini tra i possibili ospiti, mentre per quanto riguarda i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti in lizza c’è anche Paolo Bonolis.

Carlo Conti ha più volte detto che il Festival di Sanremo è come una famiglia, un ritrovo di amici. Del resto la presenza di Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Mahmood ne sono la conferma. All’edizione del 2025 che proprio ieri ha fatto sentire per la prima volta i 30 brani in gara con i pre ascolti, manca ancora un nome internazionale dell’ospite del giovedì sera e i co-conduttori della prima serata a fianco di Carlo Conti.

Per il momento è stato ufficializzato l’ospite di martedì 11 febbraio, Jovanotti, mentre per i co-conduttori i nomi più gettonati, oltre alla coppia di amici inseparabili Pieraccioni-Panariello, sono Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Quest’ultimo è stato in giuria a ‘Tale e Quale Show’ e quindi non è da escludere che possa essere lui uno dei due amici che Conti aspetta per la serata inaugurale. Bonolis ha ripreso da questa settimana ‘Avanti un altro’ su Canale5 ma non è un problema, visto che sabato scorso Stefano De Martino dopo la puntata di ‘Affari Tuoi’, in cui ha dato la linea a Marco Liorni per ‘Ora o mai più’, è andato ospite dal competitor Maria De Filippi a ‘C’è posta per te’.

Di Gerry Scotti se n’era parlato anche l’anno scorso quando fu fotografato in un locale con Amadeus. Gli altri co-conduttori sono già ufficiali (Baldi-Malgioglio-Frassica al mercoledì, Leone-Lamborghini-Follesa al giovedì, Mahmood-Cucciari al venerdì e Marcuzzi-Cattelan al sabato).

Anche due ospiti su tre sono stati annunciati: Jovanotti per la prima serata e Damiano David per la seconda. Il giovedì sera è ancora vacante. Si è parlato di un ospite internazionale. Saltato Andrea Bocelli per i suoi impegni, in pole resta Laura Pausini che nel periodo sanremese non ha concerti programmati. Tra l’altro la serata del giovedì è già sotto il segno femminile con la presenza delle tre co-conduttrici Leone, Lamborghini e Follesa. A meno che la Pausini venga ‘ingaggiata’ da qualche big per i duetti del venerdì. Un altro nome che circola è quello di Zucchero. Sembra sicura la presenza di Sofia Goggia come ospite sportiva per parlare dei Giochi di Milano-Cortina, mentre molto probabile la passerella all’Ariston delle star di RaiFiction. A cominciare da Serena Rossi, Luisa Ranieri, Mare Fuori e il prof Alessandro Gassmann.

Capitolo pubblicità: a quanto risulta, Costa Crociere, Eni (Enilive e Plenitude), Suzuki e Tim hanno rinnovato il ruolo di partner istituzionali. Si sono avvicinati al Festival anche Coca-Cola, Generali, Veralab e il cioccolato Novi. L’obiettivo è superare i 60 milioni di Rai pubblicità raccolti lo scorso anno.

