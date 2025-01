Ben 8 concorrenti a rischio eliminazione. Intanto a tenere banco sono le accuse di Stefania a Shaila e Lorenzo

E’ in programma oggi lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale5 una nuova puntata del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.

Nel corso della puntata, Pamela racconterà il suo dolore per la scomparsa del fratello minore Manuel, che da due anni ha fatto perdere le sue tracce. A darle una carezza, però, sarà sua mamma Cinzia.

Le nomination e le polemiche

Il 127esimo giorno di permanenza in Casa potrebbe riservare un colpo di scena che stupirà tutti. E, questa sera, ben 8 concorrenti sono a rischio eliminazione. In nomination ci sono Alfonso, Bernardo, Eva, Javier, Maxime, Pamela, Stefania e Zeudi.

Spazio anche al punto di vista di Stefania Orlando su Shaila e Lorenzo, da lei definiti “un’associazione a vincere”. La concorrente critica gli atteggiamenti sempre eccessivi in ogni loro manifestazione, dai litigi chiassosi alla pace teatrale.

Mentre ascolta le ambizioni di Lorenzo, Stefania si lascia sfuggire una frase su di lui e Shaila:”C’è sudditanza nei vostri confronti” dice, sostenendo che i due concorrenti siano accerchiati da inquilini desiderosi di stare dalla loro parte. “Su Javier non la vedi questa cosa?” domanda provocatorio Lorenzo, che pensa, invece, che sia il pallavolista a cercare consensi. Ma Stefania non vuole coinvolgere altre persone.

Intanto, ancora indispettita dalle accuse ricevute da Stefania, Pamela ammette di esserci rimasta male per le parole che lei ha utilizzato durante la discussione. “Anche se mi hai detto della sudditanza, ti voglio bene lo stesso” esclama tra le risate.

A suo parere, in Casa continua ad esserci una propensione verso Shaila e Lorenzo ed è per questo ha inevitabilmente avuto questo pensiero: “Ho notato una propensione verso la coppia reale” esclama. “Può essere che mi possa ricredere” dice poi.

Sia Pamela che Ilaria raccontano di essere sempre state molto vicine a Shaila e, per tale ragione, ammettono di essersi risentite di fronte alle sue accuse. “Tu hai detto tutto quello che hai visto, ma non fare di tutta l’erba un fascio” commenta Ilaria. “Io vado dalle persone con cui mi sento più a mio agio”. “Non è che se una persona si avvicina a qualcuno è perché c’è un motivo” aggiunge poi Pamela.

“Io prendo atto di questa cosa e se mi sono sbagliata mi dispiace” ribatte Stefania.

Pamela pensa che da questo momento in poi ognuno di loro dovrebbe dare il giusto peso alle cose per evitare di perdere il focus. “Siamo qui per giocare” conclude.

