Stefano De Martino

'Cinque minuti' 5.1 mln (24.1%), 'Il Conte di Montecristo' 5 mln (26.9%), 'Grande Fratello' 2.2 mln (17%)

Nella serata tv di ieri, lunedì 13 gennaio 2025, in access su Rai1 ‘Cinque minuti’ 5.132.000, 24.1%, ‘Affari Tuoi’ 6.614.000 spettatori (30.2%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 3.049.000 spettatori pari al 13.9%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.756.000 telespettatori, share 8%. Su Rai3 ‘Il cavallo e la torre’ 1.295.000, 6.07%, ‘Un posto al sole’ 1.529.000, 6.94%. Su Rete4 ‘4 di sera’ 1.023.000 telespettatori, share 4.78% e 854.000 con 3.87%.

In prima serata su Rai1 ‘Il Conte di Montecristo’ 5.005.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1:20 – ‘Grande Fratello’ 2.260.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 ‘Boss in Incognito’ 1.089.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 ‘The Avengers’ 1.235.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ 724.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ 722.000 spettatori (4.8%). Su La7 ‘In viaggio con Barbero: Francesco, un santo scomodo’ 1.101.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 ‘4 Hotel’ 496.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove ‘Sinceramente Persia: One milf show’ 619.000 spettatori (3.2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.741.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 La Ruota della Fortuna 3.761.000 spettatori (21.8%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 1.735.000 spettatori (16.7%), su Canale5 Forum 1.402.000 spettatori con il 18.1%. Su Rai1 La Volta Buona 1.565.000 spettatori con il 13.0% nella prima parte e 1.785.000 spettatori con il 17.5% nella seconda. La soap Il Paradiso delle Signore 1.774.000 spettatori con il 18.2%. La vita in diretta 2.271.000, 19.69%. Su Rai 2 Ore 14 945.000, 7.91%; BellaMa’ 625.000, 6.33%. Su Rai3 Geo 1.577.000, 13.16%.

In seconda serata su Rai1 XXI secolo: Quando il presente diventa futuro 1.221.000 spettatori con il 10.7%, nella prima parte e 372.000 spettatori con il 6% nella seconda.

Tra i telegiornali della sera il più visto è il Tg1 delle 20 con 5.201.000 spettatori (25.2%). A seguire il Tg5 con 4.085.000 spettatori (19.6%), il Tg3 delle 19 con 2.164.000 spettatori (13.2%) e il TgLa7 delle 20 con 1.621.000 (7.8%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata