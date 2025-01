Serena Rossi

Su Italia 1 'Le Iene' 1.4 mln, su Rai3 'Report' 1.3 mln

Nella serata tv di ieri, domenica 12 gennaio 2025, in access su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 6.382.000 spettatori (30.9%). Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ 2.662.000 spettatori pari al 12.9%. Su Rete4 ‘4 di Sera Weekend’ 900.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 817.000 spettatori e il 3.9% nella seconda. Su La7 ‘In Altre Parole Domenica’ 1.153.000 spettatori (5.6%).

In prima serata su Rai1 l’esordio di ‘Mina Settembre 3’ ha registrato una media di 5.033.000 telespettatori e 25.32% nel primo episodio e 4.336.000 con 26.52% nel secondo. Su Canale5 la serie ‘Tradimento’ 2.027.000 spettatori con share del 12.1%. Su Italia1 ‘Le Iene’ 1.446.000 spettatori con il 10.3%. Su Rai3 ‘Report’ 1.340.000 spettatori pari al 7.3%. Su Rete4 ‘Zona Bianca’ 636.000 spettatori (4.4%). Su Rai2 ‘Goldrake U’ 545.000 spettatori (2.8%). Su La7 il film ‘Insider Dietro la verità’ 479.000 spettatori e il 3%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa Best Of‘ 325.000 spettatori con il 2.4%. Su Tv8 ‘Un miracolo sotto l’albero’ 324.000 spettatori con l’1.7%.

