‘Ora o Mai Più‘ torna su Rai1 da sabato 11 gennaio in prima serata per 7 settimane. C’è Marco Liorni al timone della nuova edizione che vede in gara 8 artisti ‘finiti in periferia’. Marco Masini che in passato ha avuto un periodo di anonimato da cui è uscito brillantemente spiega così quello che si prova: “Dipende nella vita da quello che hai passato e quello che stai passando. Se hai avuto il coraggio di guardare dentro di te perché tutto ciò ci porta in un tunnel difficile da misurare, dove la luce non c’è. Ritrovarla è qualcosa che dipende da te, perché hai perso il focus e hai perso quell’obiettivo che si perde quando si ha un grande successo e la realtà viene distorta dalla convinzione di avere tutto e che quel momento lì non finisca mai. Hai un senso di onnipotenza che ovviamente ti distoglie da quello che è il vero obiettivo della tua vita: divertirti e scrivere canzoni emozionanti. Quando ritrovi questo obiettivo ti rimetti a scrivere con la stessa concentrazione, con la stessa voglia, con la stessa fame che avevi prima e riesci attraverso un viaggio psicologico mentale a tornare dov’eri, cominci a vedere le prime luci e quindi a uscire dal momento difficile”.

Gli 8 artisti in cerca di rilancio sono: Antonella Bucci, nome d’arte di Antonietta Buccigrossi, nel corso della sua carriera vanta anche il duetto con Eros Ramazzotti nella canzone ‘Amarti è l’immenso per me’. Carlotta, nome d’arte di Carla Quadraccia, è stata l’interprete di tormentoni come Frena o Gelosia. Pierdavide Carone, è l’autore della canzone ‘Per tutte le volte che…’ con la quale Valerio Scanu vinse Sanremo 2010. Ha partecipato a Sanremo 2012 con Lucio Dalla classificandosi quinto con la canzone ‘Nanì’.

Loredana Errore, per lei Biagio Antonacci scrisse la canzone ‘Ragazza occhi cielo’.

Anonimo Italiano, pseudonimo di Roberto Scozzi, negli anni ’90 si esibiva indossando una maschera argentata con una voce ‘alla Baglioni’ che gli costò anche un contenzioso.

Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, è noto per successi come ‘Parlo di te’, ‘Vorrei tu fossi mia’ e ‘Non cambi mai’. Matteo Amantia degli Sugarfree, gruppo musicale che raggiunse il successo nel 2004 con la canzone ‘Cleptomania’. Il più noto è Valerio Scanu che ha vinto il Festival di Sanremo 2010 con la canzone ‘Per tutte le volte che…’.

“Il palco non ci è mai mancato, si sono spente le telecamere. E questo sarà per noi la vera nuova sfida” sottolinea Carlotta.

Una vera e propria gara tra gli otto protagonisti, assistiti e al contempo giudicati da altrettante icone della musica leggera italiana che li sostengono, li indirizzano, li coinvolgono in una nuova avventura all’insegna del successo.

Gli otto Maestri sono: Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Patty Pravo, Raf, Donatella Rettore e Rita Pavone tornata alla grande dopo aver annunciato il ritiro. “È stato Renato Zero a convincermi di tornare a cantare – confessa la Pavone – avevo smesso di farlo perché le canzoni che mi proponevano non erano nelle mie corde. Lui, che era stato un mio ballerino nel brano ‘Il geghegè’, mi disse devi tornare. Io risposi: sono 8 anni che non canto, ne parlo con i miei figli. Ma Renato disse che cantare è come andare in bicicletta. Ho accettato. Cantare mi piace troppo, mi diverto, mi dà gioia”

‘Ora o Mai Più’ è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi, è un programma nato da un’idea di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Pasquale Romano, Leopoldo Siano e scritto da Marco Liorni, Sergio Rubino, Paolo Biamonte, Simone Di Rosa, Rossella Rizzi. Il capo progetto è Eleonora Iannelli. La regia è di Stefano Mignucci. Dirige l’orchestra il Maestro Leonardo De Amicis.

