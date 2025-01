La terza serie si compone di dodici episodi in onda la domenica in prima serata

‘Mina Settembre’, l’indomita assistente sociale napoletana interpretata da Serena Rossi, torna su Rai1 in prima serata, a partire da domenica 12 gennaio. Nella terza stagione della fiction – che nelle precedenti edizioni ha dominato gli ascolti della domenica sera con una media di oltre quattro milioni di spettatori – il pubblico ritroverà Mina al lavoro nel consultorio di uno dei quartieri più difficili di Napoli, il Rione Sanità, alle prese con quotidiane ingiustizie, povertà e miseria. A fianco di Serena Rossi e con Giuseppe Zeno nel ruolo del futuro marito Domenico, il pubblico ritroverà anche Marisa Laurito (Zia Rosa), Christiane Filangieri (avvocato brillante e migliore amica di Mina), Ludovica Nasti nel ruolo di Viola, Valentina D’Agostino (l’amica Titti), Nando Paone (Rudy, il portiere dello stabile dove ha sede il consultorio) e Rosalia Porcaro, l’ostetrica di buon cuore che abita nei Quartieri Spagnoli.

“La stagione comincia con Mina che si sposerà con Domenico e si dedica ai preparativi. Lo fa per poter adottare Viola”, spiega Serena Rossi. “Una delle forze di Mina è l’equilibrio tra i vari intrecci: si parla di commedia, ma anche di storie che vanno sul sociale, molto drammatiche. Ti fa emozionare, ti fa scendere una lacrimuccia ma ti fa anche fare una bella risata. Inoltre vedi una bella città raccontata tra luci e ombre”.

“Napoli è una città meravigliosa con talmente tante sfaccettature che influenzano moltissimo la storia – afferma Marisa Laurito – C’è il dramma e ci sono gli inferi, la poesia e talmente tanta bellezza. Noi raccontiamo una Napoli che esiste veramente, una Napoli solidale. Io sono direttore di un teatro in una zona del centro storico molto faticosa dove, però, ci sono ironia e stupore. Io stessa che sono napoletana mi stupisco ogni volta che sono lì”.

‘Mia Settembre’ è liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, ‘Un giorno di Settembre a Natale’ e ‘Un telegramma da Settembre’ (editi da Sellerio). La terza serie si compone di dodici episodi. Diretta da Tiziana Aristarco, è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

Per quanto riguarda la presenza di Serena Rossi al Festival di Sanremo, la diretta interessata ha così glissato l’indiscrezione: “Non ne so niente ma se dovesse essere sarei la donna, la fan e l’artista più felice del mondo. Ma non ne so niente, lo giuro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata