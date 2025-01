Tom Hanks

In prima serata successo per Rai1 con 'Togo: Una grande amicizia' (oltre 2.6 mln) davanti a 'Il primo Natale' (2.2 mln)

Nella serata di ieri, mercoledì 1 gennaio 2025, in access su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 5.027.000, 25.85%; su Canale5 ‘Striscia la notizia’ 3.065.000 telespettatori, share 15.77%. In prima serata su Rai1 ‘Togo: Una grande amicizia’ 2.676.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 il film ‘Il primo Natale’ 2.231.000 telespettatori, share 14.31%. Su Rai2 il film tv ‘Delitti in Paradiso – Un Natale nel mirino’ 1.155.000 telespettatori, share 6.93%. Su Italia1 il film ‘Forrest Gump’ 1.120.000 telespettatori, share 7.55%. Su Rete4 il film ‘Nemico pubblico’ 872.000 telespettatori, share 5.56%. Su La7 il film ‘Adaline, l’eterna giovinezza’ 799.000 telespettatori, share 4.63%. Su Rai3 ‘Viva Puccini’ 750.000, 5.01%. Su Nove ‘La Corrida Remix’ 605.000 telespettatori, share 4.20%. Su Tv8 il film ‘Frankenstein Junior’ 540.000 telespettatori, share 3.33%.

