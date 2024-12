Il programma condotto da De Martino supera il 29% di share, in prima serata 'Uno sguardo dal cielo' vince su 'Tradimento'

Uno sguardo dal cielo su Rai1 vince la sfida degli ascolti tv della prima serata di ieri, domenica 29 dicembre. Il film con Denzel Washington e Whitney Houston è stato visto da 2.203.000 telespettatori, per uno share del 14,15%. Su Canale 5 la serie ‘Tradimento’ ha registrato 2.129.000 telespettatori, share 13,88%. Su Rai 3 ‘Report’ ha ottenuto nella presentazione 1.333.000 (7,13%), nel programma 1.733.000 (10,24%) e nel segmento Plus, in seconda serata, 1.098.000 (7,81%). Su Italia 1 il film ‘Batman Begins’ ha registrato un netto di 985.000 telespettatori, share 6,41%. Su Rai 2 il film ‘Una famiglia mostruosa’ ha ottenuto 879.000, con il 5% di share. Su Rete 4 ‘Zona Bianca’ è stato visto da 778.000 telespettatori, con uno share 5,49%. Su La7 il film ‘Revenant – Redivivo’ ha registrato 418.000 telespettatori, share 2,84%.

Ascolti Rai, record Affari Tuoi

Ancora un record per ‘Affari tuoi’. Il programma dell’access prime time di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, supera il 29% di share (29,1) con 5 milioni 436 mila spettatori. In prima serata la rete ammiraglia vince la sfida degli ascolti con il film ‘Uno sguardo dal cielo’ che ottiene il 14,2% di share con 2 milioni 203 mila spettatori. Su Rai 2 ‘Una famiglia mostruosa’ segna il 5% di share con 879 mila spettatori, mentre su Rai 3 si confermano gli ottimi risultati di ‘Report’: la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci conquista il 10,2% di share con 1 milione 733 mila spettatori. Nella fascia preserale di Rai 1 sempre buoni ascolti per ‘L’Eredità’, al 22,3% di share con 3 milioni 701 mila spettatori; nell’access prime time di Rai 3 il tradizionale appuntamento con “Blob” ottiene il 4,6% con 838 mila spettatori.

In seconda serata su Rai 1 lo “Speciale Tg1” dedicato a Fabrizio De André segna l’8,6% con 593 mila spettatori, su Rai 2 bene “La domenica sportiva” che raggiunge il 9% di share con 889 mila spettatori, su Rai 3 “112 le notti del radiomobile” registra il 6,2% di share con 612 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 si segnalano “Unomattina in famiglia” con il 25,4% di share e 1 milione 373 mila spettatori, e “A sua immagine” con il 17,7% e 1 milione 318 mila spettatori. La Santa Messa è stata seguita da 1 milione 351 mila spettatori con il 18,8%. L’Angelus di Papa Francesco supera il 20% di share (20,2) con 1 milione 808 mila spettatori. Sempre ottimi ascolti per “Linea verde” che conquista il 22,3% di share con 2 milioni 772 mila spettatori. Nel pomeriggio di Rai 1 “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier, segna il 22,3% nella prima parte con 2 milioni 713 mila spettatori, e il 19,1% nella seconda con 2 milioni 58 mila spettatori. “Da noià a ruota libera” di Francesca Fialdini si attesta al 14,3% di share con 1 milione 771 mila spettatori. Su Rai 2 “Binario 2 extra” registra il 5,2% di share con 344 mila spettatori, mentre la diretta della Coppa del Mondo di sci alpino è stata seguita da 773 mila spettatori con il 7,7% di share. Nel daytime di Rai 3 il film “La La Land” segna il 4,6% con 518 mila spettatori. Bene “Kilimangiaro”, seguito da 1 milione 327 mila spettatori con il 10% di share.

Ascolti Mediaset, per Tradimento 13,9% share

Su Canale 5, in access prime-time, “Paperissima Sprint” realizza 2.468.000 spettatori con il 14.53% di share sul pubblico attivo; a seguire, la serie “Tradimento” raggiunge 2.129.000 spettatori e il 13.89% di share individui. A seguire molto bene “Pressing”, programma sportivo più visto della seconda serata con il 9.19% di share e 567.000 spettatori;

In day-time e preserale: “Melaverde”: 1.898.000 spettatori con il 18.32% di share individui; “L’Arca di Noè”: 2.337.000 spettatori con il 16.59% di share individui; “Verissimo – Le storie” registra nella 1a parte, 1.516.000 spettatori e il 14.38% di share individui e, nella 2a, 1.943.000 spettatori e il 16.5% di share individui; “La Ruota della Fortuna”: al vertice di fascia sul pubblico attivo con il 18.47% di share e 3.053.000 spettatori; su Italia 1, in prima serata, il film “Batman Begins” registra 986.000 spettatori e l’8.53% di share attiva; su Retequattro, in access prime-time, “4 di Sera Weekend” informa, nella 1a parte, 880.000 spettatori e, nella 2a, 616.000 spettatori; a seguire, “Zona Bianca” raggiunge il 5.49% di share individui con 778.000 spettatori e picchi di 1.194.000 (9.85% di share individui).

Canali tematici: in prime-time, il totale delle reti tematiche Mediaset (Iris, TopCrime, La5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, 20, Focus, Cine34, TwentySeven) segna il 12.56% di share sul pubblico attivo e l’11.07% sugli individui; in particolare; su 20, in prima serata, bene la serie “Baywatch” che raggiunge 404.000 spettatori con il 2.46% di share individui; su Focus, in prima serata, la riproposizione di “Freedom-oltre il confine” registra 212.000 spettatori con l’1.48% di share individui.

