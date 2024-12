Affari Tuoi 5 mln, 'Natale in casa Cupiello' 3.3 mln, 3.2 la prima parte del film trasmesso da Canale5

Nella serata tv di ieri, giovedì 26 dicembre 2024, in access su Rai1 ‘Affari Tuoi’ registra una media di 5.022.000 spettatori (26.6%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 3.219.000 spettatori pari al 17%. Su La7 ‘In Onda’ 1.211.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.047.000 spettatori (5.6%), Un Posto al Sole 1.263.000 spettatori (6.7%). In prima serata su Rai1 la diretta dello spettacolo teatrale ‘Natale in casa Cupiello’ di Vincenzo Salemme ha registrato una media di 3.346.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 la prima parte del film Tv ‘Il Conte di Montecristo’ 3.250.000 spettatori con share del 19%. Su Italia1 ‘Una tata magica’ 1.085.000 spettatori (6.4%). Su Rai2 ‘BellaFesta’ 624.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rai3 ‘Dallamericaruso – Il Concerto Perduto’ 580.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete4 ‘Cast Away’ 544.000 spettatori (3.5%). Su Tv8 il film ‘L’amore non va in vacanza’ 601.000 spettatori con il 3.7%. Sul Nove ‘Cash or Trash – Xmas Edition’ 533.000 spettatori (3.1%). Su La7 ‘Cose nostre – Malavita’ 474.000 spettatori e il 2.7%.

