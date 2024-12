Stanotte a Roma su Rai1 fa segnare oltre 3 milioni di spettatori e il 20,9% di share

‘Stanotte a Roma’ condotto da Alberto Angela su Rai1 si è aggiudicato la prima serata degli ascolti tv nella sera di Natale 2024 ieri, mercoledì 25 dicembre. Per la trasmissione oltre 3 milioni di telespettatori e uno share del 20,9%. Su Canale 5 oltre 1,5 milioni di spettatori e il 12,7% di share per il ‘Concerto di Natale’. Su Rai2 ‘Natale a Biltmore’ registra circa 600mila spettatori per uno share del 3,7%. Su Italia1 ‘Miracolo nella 34a strada’ fa oltre 1,3 milioni dispettatori (8.4% share). Su Rai3 ‘Il paradiso può attendere’ supera il mezzo milione di spettatori e fa il 3,2% di share. Su Rete4 ‘Notting Hill’ totalizza poco meno di 800mila spettatori (5,2% di share). Su La7 ‘Parenti serpenti’ sfiora i 600mila spettatori e stampa il 3,6% di share.

Ascolti Rai

Il viaggio con Alberto Angela nella Città Eterna conquista in media l’attenzione di 3 milioni 58 mila spettatori nella sera di Natale con il 20,9% di share. Nella giornata grande attenzione del pubblico per gli appuntamenti religiosi in onda sulla rete ammiraglia con la Messa di Natale seguita da 1 milione 746 mila spettatori pari al 22,7% di share, saliti al 30,3% di share e 2 milioni 579 mila spettatori, dalle 11.50 alle 12.29, per la “Benedizione Urbi et Orbi” del Santo Padre.

Ottimo seguito anche per “A sua immagine”, in onda dalle 10.27 alle 11.50 e seguita da 1 milione 580 mila spettatori con il 20,2% di share, e per il tradizionale “Concerto di Natale”, in diretta dalla Basilica superiore di San Francesco ad Assisi dalle 12.33 alle 13.23, apprezzato da 1 milione 919 mila spettatori e il 22,8% di share.

Tornando alle prime serate Su Rai 2 in prima visione assoluta il film di John Putch “Natale a Biltmore” ha ottenuto il 3,7% di share e 606 mila spettatori, mentre su Rai 3 il film firmato e interpretato da Warren Beatty “Il paradiso può attendere” il 3,2% di share e 525 mila spettatori.

Nel preserale “L’Eredità” si attesta al 21,4% di share con 3 milioni 146 mila spettatori e in access prime time “Affari tuoi” ottiene il 25,6% di share con 4 milioni 386 mila spettatori. Nella stessa fascia oraria su Rai 3, “Blob” che registra il 5,9% di share e 963 mila spettatori, “Via dei matti n.0” il 5,7% di share e 942 mila spettatori e “Un posto al sole” registra il 6,5% di share con 1 milione 123 mila spettatori.

Nel daytime da segnalare “Unomattina” al 20,7% di share e 1 milione 226 mila spettatori e il 19,7% di share pari ad 1 milione 438 mila spettatori raggiunti da “Lo Zecchino di Natale”. In evidenza nella notte della rete ammiraglia “L’Osservatore romano” che si attesta all’8% di share (528 mila spettatori) e di “Sottovoce” al 5,4% di share (216mila).

Sulla seconda rete “Un Natale non proprio regale” segna il 4% di share e 316 mila spettori e, a seguire, “Un Natale in bianco e nero” ottiene il 4,1% di share e 334 mila spettatori. Nella mattinata di Rai 3 “I mestieri della tv” è al 4,2% con 370 mila spettatori, mentre nel pomeriggio “Eccellenze italiane” segna il 5,2% di share e 408 mila spettatori e “Geo” l’11,4% di share con 1 milione 245 mila spettatori.

Da segnalare la performance ottenuta ieri da Rai Movie con il film “Herbie il supermaggiolino” che in prime time ha segnato il 2,3% di share e 385 mila spettatori.

Ascolti Mediaset

Da segnalare in particolare: su Canale 5, in access prime-time, ‘Striscia la notizia’ realizza 2.769.000 spettatori con il 17.12% di share sul pubblico attivo; a seguire, ‘Il concerto di Natale’ condotto da Federica Panicucci registra il 12.75% di share individui e 2.526.000 spettatori nella fascia di prima serata; nel preserale, “La Ruota della Fortuna” è leader della propria fascia sul pubblico attivo, con il 17.58% di share e 2.546.000 spettatori; su Italia 1, in prima serata, il film ‘Miracolo nella 34esima strada’ raggiunge 1.323.000 spettatori con il 9.86% di share sul pubblico attivo.

Canali tematici: in prime-time, il totale delle reti tematiche Mediaset (Iris, TopCrime, La5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, 20, Focus, Cine34, TwentySeven) segna il 12.23% di share sul pubblico attivo e l’11.41% sugli individui; in particolare: su 20, benissimo il secondo episodio della trilogia de ‘Il Signore degli Anelli’: 438.000 spettatori con il 4.51% di share (3.64% di share individui).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata