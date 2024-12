'Che Tempo Che Fa' chiude la prima parte della stagione sul Nove con medie elevate anche sui social

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, domenica 22 dicembre 2024:

CHE TEMPO CHE FA – VOTO 7

Che Tempo Che Fa sul Nove con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, con tra gli ospiti Richard Gere, è visto da una media di 1.971.000 spettatori, con il 10.6%, con un picco d’ascolto di oltre 2,2 milioni e uno share di oltre il 12% mentre dalle 22:33 alle 0:51 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo registra una media di 1.041.000 con il 9.1% di share. Che Tempo che Fa chiude la prima parte di stagione con una media d’ascolto di 1 milione e 900mila spettatori (1.867.000)e il 9,4% di share. Ne corso delle 12 puntate di questa prima parte di stagione sul pubblico dei giovani (15-24 anni) la media registra l’11%. Oltre 20 milioni di interazioni complessive sui social da ottobre a dicembre, con 300 milioni di visualizzazioni per i video. Tra gli ospiti in questo nuovo ciclo: Angela Merkel, Al Pacino, Johnny Depp, Per Guardiola, Richard Gere, Whoopi Goldberg, Michael Bublé, Sting.

L’EREDITA’ – VOTO 7

L’Eredità con Marco Liorni su Rai1 ha coinvolto 3.809.000 spettatori pari al 22.5%. Stacca di 800 mila spettatori La Ruota della Fortuna su Canale5 3.099.000 spettatori (18.9%).

REPORT – VOTO 6.5

Report, il programma di Rai3 con Sigfrido Ranucci, registra 1.453.000 spettatori pari all’8.1%

AMICI E VERISSIMO – VOTO 7

Nel pomeriggio di Canale5 Amici di Maria De Filippi raggiunge una media di 2.977.000 spettatori pari al 22.5%. A seguire Verissimo con Silvia Toffanin 2.377.000 spettatori pari al 20.6% nella prima parte e 2.363.000 spettatori pari al 19.2% nella seconda

MELAVERDE – VOTO 6.5

Non c’è il competitor Linea Verde su Rai1 e Melaverde su Canale5 vola: 2.032.000 spettatori con il 21%.

DOMENICA IN – VOTO 6.5

Su Rai1 Domenica In con Mara Venier registra una media di 2.425.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte e 2.395.000 spettatori con il 20.9% nella seconda.

LA MATTINATA DI RAI3 – VOTO 4.5

Su Rai3 Protestantesimo intrattiene 29.000 spettatori (1.1%) e Sulla Via di Damasco 62.000 spettatori (1.7%). Dopo una presentazione di 15 minuti (67.000 – 1.5%), Agorà Weekend 141.000 spettatori (2.6%) e Mi Manda Raitre 291.000 spettatori (4.6%). A seguire O Anche No 165.000 spettatori (2.6%) e Timeline è visto da 140.000 spettatori (2.1%).

TELETHON SU RAI2 – VOTO 4.5

Nel Preserale di Rai2 Telethon 2024 totalizza 242.000 spettatori con l’1.4%. Meglio a mezzogiorno sempre su Rai2 (392.000 spettatori e 4.8%). Diverso impatto con il pubblico al mattino di Rai1: Telethon è visto da 1.301.000 spettatori con il 20.9%

MISS MURPLE – VOTO 4

Su La7 a mezzogiorno L’Ingrediente Perfetto 92.000 spettatori con l’1.3%. Miss Marple 97.000 spettatori con l’1%.

