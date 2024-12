"La ruota gira. Andremo al Festival un’altra volta"

Per via dell’esclusione dal Festival di Sanremo, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna un doppio Tapiro d’oro a Paola e Chiara che lo ricevono entrambe per la prima volta. “La ruota gira. Andremo al Festival un’altra volta. Ce lo aspettavamo anche un po’“, dichiara Chiara. Poi scherza: “Ci siamo fatte escludere apposta per ricevere il Tapiro d’oro”.

“Siete pazzeschi, perché di solito ci danno sempre un premio in due”, aggiunge Paola. E quando l’inviato del tg satirico chiede alle cantanti di cosa parla il testo del brano scartato dalla kermesse canora, loro rispondono: “Non si può dire. Magari ricicliamo la canzone per l’anno prossimo”.

