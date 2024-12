Una giuria di oltre 100 esperti del settore ha riconosciuto il valore della sua lunga carriera

Fiorello ha scritto un nuovo capitolo della sua eccezionale carriera, ricevendo il prestigioso Rose d’Or Lifetime Achievement Award, il massimo riconoscimento internazionale che celebra il talento e la creatività. Prima di lui, nessun altro showman italiano aveva raggiunto questo traguardo (Premio alla carriera), assegnato dall’European Broadcasting Union per premiare l’eccellenza dei protagonisti della scena televisiva europea.

Una giuria di oltre 100 esperti del settore ha riconosciuto il valore della sua lunga carriera. Con la sua capacità di innovare e reinventarsi, Fiorello ha attraversato decenni di spettacolo, passando dalla radio alla televisione, dai teatri al web, con la stessa energia e versatilità che lo rendono unico.

Difficile da etichettare, Fiorello è un’artista completo: cantante, attore, comico e conduttore. Ogni sua performance è una miscela di carisma, ironia e improvvisazione che cattura e affascina il pubblico. “Questo premio – ha detto Fiorello con emozione – è per chi ha condiviso il viaggio con me e per il pubblico che non mi ha mai abbandonato”.

Mentre si prepara a una nuova avventura personale, l’attesa di diventare nonno, Fiorello ha conquistato il pubblico londinese con un’esibizione speciale dedicata al tema grandpa, strappando risate e applausi.

Ancora una volta, Fiorello si conferma un pioniere dell’intrattenimento, capace di superare ogni confine e lasciare un segno indelebile. Un talento che non smette mai di sorprendere e di ispirare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata