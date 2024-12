Con l'intervista alla premier Meloni cresce Quarta Repubblica. Calano Ale & Franz dopo l'ottimo esordio

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, lunedì 2 dicembre 2024:

CINQUE MINUTI – VOTO 7.5

Su Rai1 Cinque Minuti di Bruno Vespa ha collezionato una media di 4.774.000 spettatori (22.8% di share). Ha superato perfino il Tg1 delle 20 (4.705.000 e 23.7%) e L’Eredità che nel preserale di Rai1 ha raccolto 4.321.000 spettatori pari al 24.5%. Affari Tuoi resta ancora il più visto con 5.700.000 spettatori (26.4%).

L’AMICA GENIALE – VOTO 7

Su Rai1 L’Amica Geniale Storia della Bambina Perduta ha raggiunto una media di 3.125.000 spettatori pari al 17.8% di share. Resta una delle fiction più seguite della Rai.

QUARTA REPUBBLICA – VOTO 7-

L’intervista alla premier Meloni fa crescere gli ascolti di Nicola Porro su Rete4 con Quarta Repubblica (900.000 spettatori e 6.1%).

GIALAPPASHOW – VOTO 6.5

Su Tv8 GialappaShow ottiene un ascolto di 863.000 spettatori con il 4.9%.

GRANDE FRATELLO – VOTO 6+

Su Canale5 tiene il Grande Fratello con 2.226.000 spettatori e share del 17.5%.

LA TORRE DI BABELE – VOTO 6+

Su La7 La Torre di Babele raggiunge 818.000 spettatori e il 4.6%.

LO STATO DELLE COSE – VOTO 6

Su Rai3 Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti ottiene una media di 700.000 spettatori e il 4.2% di share.

RAIDUO – VOTO 5.5

Su Rai2 Raiduo con Ale & Franz scendono di quota, ieri il programma è stato visto da una media 784.000 spettatori pari al 4.2%. Una settimana fa aveva registrato 1.375.000 spettatori pari al 7.69%

LE FAMIGLIE D’ITALIA – VOTO 5

Su La7 Famiglie d’Italia non decolla (242.000 spettatori pari all’1.6%). Nel preserale finisce all’ultimo posto, superato pure da Tv8 con 4 Ristoranti (504.000 spettatori e 2.8%), dal Nove con Cash or Trash – Chi Offre di Più? (261.000 – 1.9%), e Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo (412.000 spettatori con il 2.2%).

