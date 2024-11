Il giornalista-giurato: "Secondo me Federica Pellegrini andava curata un po’ di più"

La cacciata di Angelo Madonia da ‘Ballando con le stelle’? “Non è stato cacciato, hanno trovato una soluzione. E non c’entrano assolutamente nulla né Lucarelli né Pellegrini, entrambe non c’entrano”. A parlare, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, è Ivan Zazzaroni, giornalista e giudice di ‘Ballando con le Stelle’, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Molti invece imputavano l’allontanamento del maestro di ballo alla campionessa di nuoto. “Forse lei non è stata curata adeguatamente dal maestro, Federica ha resistito finché ha potuto. Si balla in coppia e la coppia deve essere composta da due persone: diciamo che Angelo era accoppiato diversamente”.

Con Sonia Bruganelli. “Si ma non mi sembra un grande problema, Angelo l’ha presa bene e con grande diplomazia”. Quindi il problema è stato solo il tipo di rapporto con la Pellegrini. “Secondo me andava curata un po’ di più, Federica è una competitiva, voleva fare un certo tipo di discorso e probabilmente Angelo era un po’ distratto. Lei però non ha fatto nulla per rompere la coppia, è stata grandissima”. Sarebbe stato meglio che la coppia fosse Bruganelli-Madonia?

“Si, la coppia sarebbe stata perfetta”. Rita dalla Chiesa ha addirittura richiesto l’intervento della Vigilanza Rai su caso”. So che lei è appassionatissima di Ballando – ha detto a Un Giorno da Pecora – ma credo sia un non problema, farlo arrivare alla Vigilanza Rai mi sembra eccessivo”.

I conduttori hanno poi scherzato chiedendo a Zazzaroni: anche lei è un giudice comunista? “Si, sono nato nel 1958 e sono cresciuto a Bologna…”. Chi è la maggior ‘toga rossa’ a Ballando? “Secondo me Mariotto”, è stato al gioco il giornalista. E quella meno rossa? “Selvaggia”, ha concluso Zazzaroni a ‘Un Giorno da Pecora’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata