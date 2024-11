Foto dall'archivio

Il commento Instagram sotto alla performance: l'animale si chiama Slay, l'artista ha scritto "ok Slay"

Katy Perry compare su Instagram e commenta un video de La Corrida, di Amadeus, in onda sul Nove. “Ok Slay” scrive la superstar, commentando un post in cui era stato pubblicato un video di una concorrente che, con il suo cane di nome Slay, cantava proprio un brano di Katy Perry.

Il brano in questione è ‘Roar’: la concorrente del programma dei ‘dilettanti allo sbaraglio’ Elisa Calaon si è esibita nella cover insieme al suo Husky.

In pochi giorni il video – che è stato postato con la caption ironica ‘Quando racconti ai colleghi come è andato il week-end’ – ha raccolto oltre 4,2 milioni di visualizzazioni. Oltre 4mila i like invece al commento di Katy Perry.

