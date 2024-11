L'inviato del Tg Satirico, durante un servizio in provincia di Vercelli, si è visto puntare una pistola

“Vai via o ti sparo!”. Sono le immagini registrate a Prarolo, in provincia di Vercelli, da Vittorio Brumotti, che al termine di un inseguimento si è visto puntare contro una pistola ad altezza uomo. L’inviato di Striscia la notizia “era arrivato a Vercelli – come si legge in una nota – a seguito di diverse segnalazioni di cittadini esasperati dallo spaccio che si consuma in una cascina diroccata e nelle campagne limitrofe”. “La mia troupe ha chiamato le forze dell’ordine, che a servizio concluso sono riuscite a rintracciare e fermare lo spacciatore armato – rivela Brumotti – Ci avevano segnalato che questi pusher erano in possesso di armi e che le avevano anche già usate in precedenti occasioni”. Il servizio completo andrà in onda nei prossimi giorni a ‘Striscia la notizia‘ (Canale 5, ore 20.35).

‼️ESCLUSIVA STRISCIA‼️

«Vai via o ti sparo!». Spacciatore punta la pistola in faccia a @brumottistar . Le immagini esclusive a Prarolo (Vercelli)

Leggi l’anticipazione al link: https://t.co/u3E9t6eAty#Striscialanotizia #Brumotti pic.twitter.com/GfRgvTfype — Striscia la notizia (@Striscia) November 21, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata