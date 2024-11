Poggi a Rai Pubblicità prenderà il posto di Gian Paolo Tagliavia

Gian Marco Chiocci confermato alla direzione del Tg1, Luca Poggi designato come nuovo Ad di Rai Pubblicità. Sessione fiume del Cda in viale Mazzini, con diversi argomenti all’ordine del giorno, compresa la presa di visione dei palinsesti inverno-primavera 2025. Il nuovo mandato di Chiocci terminerà nel 60esimo giorno dalla scadenza di quello dell’amministratore delegato, Giampaolo Rossi. Poggi prenderà, invece, il posto di Gian Paolo Tagliavia che lascerà l’incarico il 31 dicembre 2024. LaPresse aveva anticipato come fosse lui il grande favorito per succedere a Tagliavia. La sua nomina, in ogni caso, dovrà essere approvata dal Cda della stessa Rai Pubblicità.

Discusse anche questioni interne con il presidente facente funzione, Antonio Marano, che ha chiesto tra le altre cose di rispettare la delibera secondo cui i direttori e i vicedirettori non possono andare in onda e, se lo fanno, non possano anche ricoprire il ruolo di direzione. Nel mirino di Marano finiscono quindi, oltre ai direttori come Monica Maggioni, anche i vice ‘ad personam’ come Milo Infante e Sigfrido Ranucci.

I palinsesti di primavera ed estate

Visionati, infine, i palinsesti di primavera ed estate. Tra le novità ci sarà il ritorno di Antonino Monteleone, cui verrà affidato un programma in seconda serata che partirà dopo il Festival di Sanremo. Il secondo canale della tv pubblica continuerà, dunque, a investire sull’ex Iena, nonostante i risultati deludenti del talk ‘L’Altra Italia’, travolto dalla concorrenza di Mediaset e La7. ‘Detectives’ dovrebbe avere una chance in prima serata. Continuano ‘La confessione’ di Peter Gomez . ‘La porta magica’ di Andrea Delogu e ‘Tango’ che andrà avanti sino a giugno. Torna in prima serata Eleonora Daniele con le sue ‘Storie’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata