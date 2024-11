Nonostante sia andato in onda dopo l'una di notte è il programma televisivo più visto della fascia oraria

Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai1 chiude con un record di ascolti la sua stagione autunnale con un 22,7% di share con 848.000 telespettatori, nonostante sia andato in onda dopo l’una di notte. Quella andata in onda ieri sera ha registrato il 22,7% di share con punte del 24%. È, considerando l’intero palinsesto televisivo di seconda serata del sabato sera, il programma con share più alto di tutto il panorama. Nel salotto della De Girolamo sedevano Pupi Avati, Giovanni Terzi e il prof. Antonino Tamburello che hanno approfondito il tema dell’amore e delle sue illusioni. Incursione speciale, per l’ultima puntata, dell’attore Francesco Procopio. Anche sui social la puntata ha riscosso molto successo, facendo risultare l’hastag #CiaoMaschio tra i più discussi della specifica fascia oraria.

