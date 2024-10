Lisa Marzoli

Nuova rubrica del Tg2 al mattino del giovedì alle 10:40 con i programmi più visti della tv

Non c’è solo la conduzione del Tg2 delle 20:30 per Lisa Marzoli. La giornalista ha una rubrica di 5 minuti che si chiama ‘Tg2 in tv’ e va all’interno del contenitore ‘Tg2 Italia Europa’ condotto da Marzia Roncacci. Va in onda tutti i giovedì mattina alle 10:40 e si occupa nei 70 anni della Tv e del centenario della radio. “Raccontiamo i programmi televisivi e i personaggi nei momenti più importanti della televisione italiana, naturalmente della Rai”, sottolinea Lisa Marzoli che aggiunge: “In ogni puntata abbiamo un ospite specifico, un addetto ai lavori competente sulla televisione, registi, autori televisivi, conduttori, critici tv e quindi tutte le persone che possono aggiungere delle cose alla storia dei loro racconti con un particolare riferimento al programma del passato che è rimasto nel cuore”.

Lisa Marzoli è entrata in Rai venti anni fa, di cui gli ultimi dieci al Tg2. Prima ha lavorato nella Tgr e ha condotto per Rai1 diversi programmi, tra cui ‘S’è fatta notte’, ‘Il Grande Varietà’, ‘La Vita in diretta Estate’ nel 2019, ‘Il caffè di Rai1’. La prima trasmissione è stata ‘Cronache animali’ su Rai2. Ha condotto a fianco di Maurizio Costanzo, al quale è rimasta sempre molto legata. “Da lui ho imparato tante cose e per ‘Tg2 in Tv’ ho come mission ciò che diceva Costanzo: ‘I giovani non conoscono la tv del passato e obiettivo della Rai è proprio quello di far conoscere anche a loro la tv che ha fatto innamorare gli italiani’. E questo è ciò che cerchiamo di fare con Tg2 in Tv”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata