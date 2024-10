Immagine da Striscia la Notizia

La giornalista e conduttrice di 'È sempre Cartabianca di domenica', su Rete4, è stata pizzicata da 'Striscia la Notizia'

Un nuovo fuorionda di ‘Striscia la Notizia’ mette nel mirino Bianca Berlinguer. La conduttrice di ‘È sempre Cartabianca di domenica’, su Rete4, è stata pizzicata mentre parlava della Rai. “Io se fossi rimasta lì (in Rai, ndr), non sarei più in onda, sono sicura, garantito. Perché non avrei accettato le regole e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi…non c’era alternativa”, ha detto la giornalista ripresa dal programma di Antonio Ricci. “Mi hanno detto che ci sono regole assurde, controllano tutti i servizi, vogliono controllare i testi. Che poi cosa vuoi controllare, quando fai un talk che vuoi controllare. Avrebbero boicottato gli ospiti“, ha aggiunto. Non sono mancate poi le lamentele nei confronti dei propri collaboratori per un servizio che non è partito: “Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata